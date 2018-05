VERIDICE. Microintreprindere sau firma platitoare de impozit pe profit?

Am incheiat emisiunea de saptamana trecuta cu promisiunea de a raspunde la 2 intrebari. Ce se intampla daca profitul din exemplul nostru este de doar 10.000 lei din perspectiva comparatiei dintre impozitul in varianta microintreprindere si impozitul in varianta firmei platitoare de impozit pe profit. Si daca este, putem opta intre a avea microintreprindere sau firma platitoare de impozit pe profit.

In cazul primei intrebari, calculele arata ca impozitul in cazul microintreprinderii ramane acelasi 1000 lei respectiv 3000 lei daca avem minimum un angajat sau niciunul, pentru ca cifra de afaceri a ramas aceeasi, insa impozitul pe profit scade la 1.600 de lei adica 16% din noul profit presupus a fi de 10.000 lei. In acest caz, daca este vorba de un antreprenor care nu este si angajat al firmei si firma nu are niciun alt angajat, atunci strict din punct de vedere al impozitului, devine mai interesanta varianta de a fi firma platitoare de impozit pe profit si nu microintreprindere.

Ajungem deci la a doua intrebare. Este posibil sa optam pentru una dintre cele doua regimuri fiscale sau este obligatoriu regimul de microintreprindere pana la cifra de afaceri de 1 milioane de euro? Incepand cu ultima modificare a codului fiscal, raspunsul este ca avem optiunea de a alege, cu conditia ca firma care solicita regimul de platitoare de impozit pe profit sa detina un capital social de minimum 45.000 lei si minim 2 salariati.

Prin urmare, putem concluziona ca pentru a lua decizia cea mai potrivita va trebui ca antreprenorul sa isi raspunda la urmatoarele intrebari concrete. Cat a fost cifra de afaceri de anul trecut sau care va fi cifra de afaceri daca vorbim de o firma noua? Cum este acest rezultat fata de limita de 1.000.000 euro. Va avea firma salariati sau nu?

Cat va fi profitul estimat respectiv marja profitului. 4. Cat este capitalul social si daca exista resursele necesare majorarii acestuia la peste 45.000 lei in cazul firmelor cu o rata mica a profitului sau care au pierderi in primii ani de activitate.

Cu raspunsurile in fata la aceste intrebari fiecare dintre noi va putea lua decizia optima. Pe pagina de Facebook a emisiunii veti gasi cateva exemple de calcul in diverse variante posibile de raspuns la intrebarile de mai sus, care sa va ghideze in a realiza calculele proprii.