România-Ucraina 3-0 la Euro 2024. Bogdan Stelea: Calificarea nu e rezolvată. Poți să bați acum 3-0 și te poți duce acasă

Fostul fotbalist Bogdan Stelea spune că naționala României trebuie să își păstreze stilul de joc pe care l-a avut în meciul cu Ucraina, dacă vrea să treacă de grupe. El a spus că echipa Ucrainei, care a primit 3 goluri de la România, a fost „blazată” și a crezut că va câștiga doar prin prezența pe stadion.

„Calificarea nu e rezolvată, se pot întâmpla atât de multe în următoarele două meciuri. Poți să bați acum 3-0 și te poți duce acasă. Nu vreau să stric bucuria nimănui, ne bucurăm în momentul de față, dar aceeași manieră de a juca trebuie să o aibă în continuare și să fie foarte atenți”, a avertizat fostul fotbalist.

El a fost întrebat dacă a fost surprins de felul în care a jucat naționala Ucrainei.

„Nu m-au surprins, am văzut o echipă blazată care avea senzația că doar fiind în teren poate să facă lucruri, iar în momentul în care au vrut să facă lucruri nu au mai putut pentru că nu i-am lăsat. Noi am fost perfecți din punctul de vedere că am speculat la maxim erorile pe care le-au făcut și... Ăsta e fotbalul. Noi 3, ei 0”, a mai spus Stelea.

