Cum se reduce eroarea umană în laboratoarele Regina Maria

Interviu cu Andreea Alexandru, director medical Divizia Laboratoare Clinice REGINA MARIA

Considerată odinioară amenințare futuristă pentru omenire, inteligența artificială este în prezent parte a vieții de zi cu zi. În domeniul medical, inteligența artificială schimbă jocul cu aplicațiile în suportul decizional, analiza imaginilor și triajul pacienților. În prezent, inteligența artificială îi ajută pe medici să ia decizii rapide, imbunătățește acuratețea și ușurința interpretării rezultatelor și reduce epuizarea medicilor.

Este cât se poate de clar că inteligența artificială va revoluționa medicina. Progresele impresionante din acest domeniu vin să ajute medicii și să ofere soluții rapide pacienților.

Anul acesta, Laboratorul Central REGINA MARIA a integrat în sistemul de management al calității utilizarea inteligenței artificiale, devenind astfel primul și singurul laborator din țară care, în urma auditării specialiștilor, a primit aviz favorabil. Cu ajutorul inteligenței artificiale, specialiștii din Laboratorul Central reduc eroarea umană în laborator și garantează acuratețea rezultatelor.

Cum funcționează acest sistem de acreditare și care sunt avantajele pe care inteligența artificială în laborator le reprezintă atât pentru medici cât și pentru pacienți, explică dr. Andreea Alexandru, director medical Divizia Laboratoare Clinice REGINA MARIA.

Cât de importantă este integrarea inteligenței artificiale în medicina de laborator?

Introducerea inteligenței artificiale în laborator are multiple beneficii pentru pacienți, oferind garanția unor rezultate sigure, prin eliminarea erorii umane în interpretarea datelor în laboratoarele de analize. Mai mult de 50% din parametrii de laborator examinați parcurg această procedură, scurtând timpul de eliberare a rezultatelor.

Medicina este în continuă transformare și adaptată timpurilor moderne. Inteligența artificială este partea cea mai inovatoare a medicinei de laborator. Sigur că nu înlocuiește deciziile umane, dar ajută enorm în creșterea vitezei de prelucrare a rezultatelor de laborator și în acuratețea diagnosticului pe care medicul îl oferă.

Care este impactul pe care acest sistem de management îl are în viața medicilor?

Cu ajutorul inteligenței artificiale, specialiștii din Laboratorul Central au implementat o procedură de verificare automată, procedură ce răspunde standardelor internaționale Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Această procedură are un impact major în modul de lucru și în viața profesională a medicilor, fiind instrument de ajutor care le oferă posibilitatea de a se concentra pe cazurile complexe, care necesită o atenție sporită.

Cum îi ajută pe pacienți utilizarea inteligenței artificiale în laboratoarele Rețelei de sănătate private REGINA MARIA?

Prin introducerea inteligenței artificiale în laborator, rezultatele a peste 50% dintre analizele de sânge procesate in Laboratorul Cental sunt verificate trecând prin algoritmi specifici. Astfel, prin eliminarea erorii umane, prin eliminarea variabilelor aduse de diferiți specialiști la validarea manuală, avem în continuare garanția unor rezultate sigure.

În plus, așa cum menționam anterior, cu ajutorul inteligenței artificiale reușim să eliberăm rezultatele într-un timp scurt.

Laboratorul Central a primit aviz favorabil din partea specialiștilor în domeniu pentru utilizarea inteligenței artificiale. Vă rugăm să ne povestiți ce demersuri au fost necesare

Da, Laboratorul Central este acreditat pe standardul ISO 15189:2012 pentru laboratoarele de analize medicale. În România, evaluările proceselor din laboratoarele medicale sunt realizate de către organizația neguvernamentală RENAR, care vine și evaluează proiectele și procedurile înaintate de laboratoarele clinice pentru obținerea acreditării pe standardul în vigoare.

Acreditarea reprezintă confirmarea oficială a faptului că proiectul nostru de inteligență artificială a îndeplinit cerințele standardului ISO 15189:2012 și este unul sigur. Procesul de acreditare presupune îndeplinirea unei serii de condiții riguroase în ceea ce privește calitatea serviciilor. În urma documentării procesului de autovalidare, procedura a fost înaintată către forumul de acreditare, iar experții au verificat, evaluat și acreditat documentele și procesul implementat.

Odată primită această acreditare, ea poate fi pierdută?

Bineînțeles. Un ciclu de acreditare durează 4 ani. Pe parcursul acestor 4 ani, există vizite anuale de supraveghere, cât și vizite extraordinare, pentru auditarea menținerii conformității sistemului de management al calității cu cerințele standardului. La fiecare 4 ani, se încheie un ciclu de acreditare și se demarează un altul. Exigența acestor acreditări, evaluări, supravegheri este menținută constant deoarece siguranța proceselor acreditate se reflectă în calitatea serviciilor oferite de laborator.

În ce constă utilizarea propriu zisă a unui soft de inteligență artificială în elaborarea rezultatelor?

Inteligența artificială este integrată în procesul nostru de management al calității în laborator. Algoritmul trece fiecare rezultat printr-un proces cu multe puncte de decizie, luând în calcul mai multe variabile, cu integrarea acestora în istoricul pacientului, oferind o interpretare a analizelor. Peste 50% din parametrii de laborator parcurg această procedură.

Rezultatele care nu trec de toate punctele de decizie ale algoritmului ajung la validarea specialiștilor din laborator, care gestionează cu atenție cazurile în care rezultatele nu respectă condițiile algoritmului de autovalidare.

Care sunt planurile de dezvoltare ale diviziei de laboratoare din Rețeaua de sănătate REGINA MARIA?

Ne uităm constant la noutățile în domeniul medicinei de laborator și investim resursele necesare pentru a dezvolta proiecte noi în laboratoarele noastre, cu unicul scop de a oferi pacienților rezultate sigure în cel mai scurt timp posibil. Proiectul de inteligență artificială este unul la care specialiștii noștri lucrează deja de peste 1 an, un proiect foarte drag nouă, pe ne bucurăm că am reușit sa îl implementăm in premieră în România.

În perioada următoare, ne uităm la dezvoltarea gamei de analize, în special a testelor genetice pe care le oferim în laboratoarele noastre, pentru care simțim o cerere crescută de la an la an. Vom continua să aducem în România teste în premiera și vom introduce în laboratoarele noastre secventierea de noua generație (NGS) pentru diverse patologii.

Anul acesta vom reloca laboratorul Genetic Center din București în incinta Laboratorului Central REGINA MARIA, pentru a facilita colaborarea între medicii din laborator, care discută cazurile pacienților noștri, pentru a oferi cel mai bun rezultat.

La Cluj, pregătim lansarea celui mai mare laborator regional, pe modelul Laboratorului nostru Central din Bucuresti. Vom aduce în aceeași locație laboratorul clinic din Spitalul REGINA MARIA din oraș, laboratorul Santomar specializat în anatomie patologică și citologie și laboratorul Genetic Center. Vom avea o singură locație în Cluj care va găzdui toate departamentele de laborator, continuând prelucrarea locală a unei game extinse de analize, cu timp mai scurt de eliberare a rezultatelor, chiar și pentru analize complexe, cum sunt biopsiile sau testările genetice.