Supraspecializarea în ginecologie oncologică, direcție vitală în lupta împotriva cancerelor genitale

Chirurgia ginecologică în România are o istorie îndelungată și evolutivă, caracterizată de progrese semnificative în tratamentul afecțiunilor specifice femeilor, cel puțin în ultimul deceniu. Dezvoltarea chirurgiei minim invazive a avut loc si in domeniul ginecologiei, permițând intervenții mai puțin agresive și o recuperare mai rapidă a pacienților.

Observăm progrese semnificative în tratarea afecțiunilor precum endometrioza, fibroamele uterine și cancerul de col uterin – al treilea cel mai comun tip de cancer, care afectează mii de femei din România anual.

Astăzi, chirurgia ginecologică se desfășoară în centre medicale specializate, iar medicii ginecologi sunt bine pregătiți și au acces la tehnologii avansate. Evoluția continuă a cunoștințelor medicale și a tehnologiei medicale aduce îmbunătățiri în tratamentul afecțiunilor ginecologice și în calitatea vieții pacientelor.

Discutăm în cele ce urmează cu Profesor Dr. Gheorghe Peltecu – un pionier al chirurgiei ginecologice-oncologice în România și un lider medical în domeniu, despre cele mai frecvente afecțiuni cu care se confruntă pacientele, despre cum a evoluat chirurgia ginecologică în țara noastră și care sunt premisele scăderii numărului de cancere de natură ginecologică.

Recunoscut pentru expertiza sa în chirurgia cancerelor genitale, Prof. Dr. Peltecu a realizat numeroase intervenții chirurgicale complexe pentru tratarea cancerelor de col uterin, de endometru, de vulvă și de ovar, aducând contribuții semnificative în dezvoltarea și rafinarea tehnicilor chirurgicale în tratamentul afecțiunilor ginecologice, promovând abordări minim invazive și tehnici avansate de tratament.

Cei peste 35 de ani de experiență - petrecuți în cele mai performante spitale de pe glob, unde a dobândit cunoștințe și modele de bune practici - l-au ajutat să aducă excelența în ginecologie și în România. Principalele competențe ale Prof. Dr. Peltecu sunt ginecologia oncologică, chirurgia laparoscopică și chirurgia oncologică mamară.

Domnule doctor, care sunt cele mai frecvente afecțiuni oncologice de natură ginecologică cu care se confruntă femeile din România?

Conform ultimelor statistici europene, acestea sunt - cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul de endometru, fiecare având o incidență mai mare sau mai mică și o rată diferită de mortalitate la nivel de țară.

Conform statisticii Globocan - Agenția Internațională pentru Cercetare în Cancer, afiliată Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul de sân și cancerul de col uterin au fost cele mai frecvente afecțiuni maligne ginecologice întâlnite în România. La nivelul anului 2021, în țara noastră s-au înregistrat 45.000 de cazuri noi de cancere ginecologice. Dintre acestea, 12.000 cazuri de cancer de sân. Pe locul doi ca frecvență în cazul populației feminine este cancerul de colon, iar pe locul trei, cancerul de col uterin, cu peste 3.000 de noi cazuri.

Vin pacientele la control preventiv sau de cele mai multe ori ajung în stadii avansate de boală?

Din păcate, cultura prevenției încă se află la un nivel scăzut. Foarte multe paciente vin târziu la medic, în principiu după ce apar dureri sau când semnele bolii sunt vizibile. Cancerul nu doare în fazele incipiente, de aceea singura modalitate de a-l depista în fază tratabilă este screening-ul. Testele de screening ajută și pacienta și medicul - să identifice o anumită boală, chiar dacă nu există vreun simptom sau semn de boală. Scopul este de a diagnostica din timp posibilele afecțiuni, eliminând (uneori complet) momentul instalării bolii.

Depistarea precoce, urmată de tratamentul potrivit și o conduită corectă afecțiunii respective conduc la un prognostic mai bun, cu vindecare și, implicit, la o calitate a vieții mai bună.

Se estimează că în viitor numărul cazurilor de cancer va continua să crească la nivel mondial, însă rata de mortalitate va scădea, tocmai pentru că există tehnică și protocoale de tratament capabile să vindece aceste cancere, dacă sunt depistate în faze incipiente.

În România, încă ne lipsește educația în vederea controalelor medicale preventive. Absența unor programe naționale de screening face ca depistarea bolilor canceroase să fie nesatisfăcătoare, cu o rată de supraviețuire redusă pentru cazurile grave, avansate.

Pentru ca un program de depistare a cancerelor să fie cu adevărat eficient, el trebuie sa fie riguros organizat și trebuie să acopere o populație cât mai mare, aparent sănătoasă. Cred însă că este doar o chestiune de timp până când vom avea și la noi în țară programe de screening în urma cărora procentele despre care discutam mai devreme să scadă. Femeile care au cele mai mici semne sau simptome anormale ar trebuie să se prezinte întâi la medicul de familie. Acesta va putea selecta pacientele care au nevoie de un consult la specialist. Prezentarea direct la medicul specialist supra-aglomerează serviciile de specialitate și scade calitatea examinărilor.

Care este cel mai greu de tratat cancer genital?

Depinde de la caz la caz. Spre deosebire de cancerul de col uterin, tumorile mamare descoperite chiar la dimensiuni care arată lipsa de prevenție din partea pacientei, beneficiază de tratamente medicale pre-operatorii (de obicei, chimioterapie), care le reduc dimensiunea. Astfel, devine posibilă intervenția chirurgicală, uneori cu păstrarea sânului, nefiind nevoie de mastectomie.

Dacă un cancer de col uterin este depistat într-un stadiu avansat local, tratamentul chirurgical nu mai este recomandat. Tratarea unor astfel de cazuri este paliativă, chirurgia nemaigăsindu-și locul după chimioterapie și radioterapie. Evident rezultatele sunt net inferioare cazurilor depistate precoce.

Cancerul care se asociază cu cea mai mare rată de mortalitate este cel de ovar, din pricina depistării tardive în două treimi din cazuri și a dificultăților tehnice chirurgicale de a realiza o intervenție curativă.

Cancerul de sân beneficiază de tratamente adjuvante care cresc semnificativ rata de supraviețuire a pacientelor. Statistic, chirurgia conservatoare este efectuată într-un număr mai mare de cazuri, comparativ cu mastectomia, tocmai datorită tratamentelor adjuvante și a noilor tehnologii medicale care ajută medicul să ia cea mai bună decizie în privința tratamentului țintit, pacienta beneficiind de tratament personalizat pentru tipul de cancer cu care se confruntă și stadiul bolii.

Care sunt testele de screening pe care le recomandați pacientelor?

Screening-ul cancerului de sân, screening-ul cancerului de col uterin. De exemplu, screening-ul cancerului mamar se face prin mamografie, recomandată tuturor femeilor o dată la 2 ani, începând cu vârsta de 50 de ani sau chiar mai devreme dacă există un istoric de cancer de sân în familie (începând de la 40 ani în acest caz).

Screening-ul cancerului de col uterin constă în realizarea a două teste: testul Papanicolau (PAP) și testul genetic pentru depistarea infecției cu virusul HPV, tulpini cancerigene. Genotiparea HPV - tulpini cancerigene - este noul standard pentru depistarea stărilor precanceroase ale colului uterin.

Care este rata de succes în tratarea cancerelor ginecologice?

Rata de succes a tratamentului cancerelor ginecologice depinde de precocitatea diagnosticului și de resursele sistemului medical (umane și tehnice).

În țările vestice ale Uniunii Europene, existența unor programe naționale de screening, aplicate riguros, face ca incidența cancerului de col să fie foarte mică, în timp ce în România aceasta este o problemă majoră de sănătate publică. Protocoalele de tratament ale cancerelor sunt foarte asemănătoare, iar medicamentele specifice sunt accesibile. Diferența o face un diagnostic precoce și accesul rapid la sistemul de îngrijire medicală.

Ce metode de tratament sunt aplicate cel mai adesea în cazul cancerelor ginecologice?

În principiu, se asociază mai multe tipuri de tratamente: chirurgia, chimioterapia, radioterapia, tratamentele biologice, imunoterapia. Asocierea lor sau ordinea aplicării acestora depinde de tipul de cancer și stadiul bolii. Protocoalele de tratament sunt diverse și diferite în același timp, cu accent la acest moment pe terapia țintită care are un grad foarte mare de reușită.

Ghidurile terapeutice sunt o sursă comună de inspirație în terapia cancerelor genitale.

Globalizarea - în sensul accesului la sursele de informații internaționale de cea mai bună calitate - face ca protocoale terapeutice să fie folosite în orice țară, resursele fiind în mare parte disponibile. România este o țară cu accesibilitate la resursele medicale necesare în oncologia ginecologică.

În țările din vestul Europei, testările genetice pentru stabilirea tratamentului țintit sunt esențiale în lupta cu cancerul. Acestea sunt unul dintre instrumentele medicale indispensabile, care cresc acuratețea diagnosticului și rata de supraviețuire. În cadrul rețelei de sănătate REGINA MARIA încurajăm pacientele să opteze pentru testarea genetică specifică tipului de cancer pentru care urmează să se stabilească schema de tratament- daca acestea sunt recomandate de echipa medicală, pentru că e dovedit științific că tratamentul țintit dă rezultate superioare.

Când este necesară intervenția chirurgicală în aceste afecțiuni?

Cancerele genitale se tratează chirurgical atunci când sunt depistate în stadii incipiente. Din păcate, în România, cancerele de col uterin sunt depistate cel mai adesea în stadii avansate local (stadiile II și III), când intervenția chirurgicală este contraindicată.

Singurul tratament în aceste stadii este chimio-radioterapia concomitentă. România este țara cu cea mai mare rată de depistare în stadii tardive a cancerului de col din toată Europa. Și aceasta din cauza absenței unui program național de screening. În celelalte țări europene incidența cancerului invaziv al colului uterin este nesemnificativă ( < 1% din totalul cancerelor).

În cancerul de sân situația este ceva mai optimistă, cazurile avansate local fiind mult mai rare. Incidența cancerului de sân în Romania este asemănătoare celei din majoritatea țărilor vest -europene (28% în Franța, 24,5% în Germania și puțin mai mică decât în Belgia).

Cât de important este pentru o pacientă care suferă de o afecțiune onco-ginecologică suportul și experiența unei echipe medicale cu expertiză în domeniu?

Esențială. În primul rând, este importantă cunoașterea existenței unei noi subspecialități - ginecologia oncologică - atât la nivel de instituții care sunt abilitate să ia decizii, cât și la nivel de structuri academice – care pot să creeze cadrul legal de educație și constituire a unor astfel de departamente.

Este necesară formarea unor specialiști care să practice doar chirurgie ginecologică- oncologică și oncologie medicală ginecologică. Rezultatele vor fi evident superioare și se vor putea regăsi în viitor în numărul de cazuri tratate cu succes, într-o rată a mortalității din cauze de cancer ginecologic mult scăzută.

Prof. Dr. Peltecu este un lider de opinie, atât din punct de vedere clinic, cât și academic care s-a dedicat în întregime carierei în medicină și formării profesionale a unei echipe multidisciplinare de medici; a fost implicat în pregătirea și formarea a numeroși medici ginecologi și oncologi ginecologi din România, un mentor pentru mulți tineri medici interesați de acest domeniu.

O perioadă de timp a profesat în afara țării, efectuând stagii de supra-specializare în chirurgia oncologică ginecologică la Spitalul Universitar Lausanne (Elveția), Universitatea Stellenbosch (Cape Town, Africa de Sud), și a făcut vizite de studiu la Mayo Clinic (Rochester, Statele Unite) și la Memorial Sloane Kettering Cancer Center (New York, Statele Unite). De fiecare dată, însă, a revenit acasă pentru a transmite cunoștințele dobândite și a forma echipe de medici.

Domnule profesor, mult timp ați profesat în afara țării, însă drumurile v-au purtat mereu spre România. Prin mâna dvs. au trecut sute de medici, aveți un model de mentorat pe care îl aplicați viitorilor specialiști?

După multe stagii de formare profesională, efectuate în spitale de elită din toată lumea, am realizat că, dacă ești cadru didactic, ai o menire: aceea de a forma oameni. Acest lucru s-a accentuat în concepția mea și mai mult în momentul în care am ajuns la clinica Mayo în SUA, unde am văzut cel mai frumos model de mentorat din tot periplul meu profesional. Pentru mine acest model a rămas și va rămâne un standard de excelență în absolut tot ce înseamnă traseul pacientului: abordarea medicală multidisciplinară a cazurilor, supra-specializarea medicilor și întreaga dedicație pentru interesul pacientei. Am încercat să aplic tot ce am văzut că funcționează bine în spitale de referință la nivel global și cred că am reușit într-o bună măsură.

Anul acesta, ați decis să vă alăturați echipei REGINA MARIA. Cum vedeți viitorul chirurgiei oncologice ginecologice în România?

M-am alăturat cu bucurie echipei REGINA MARIA, pentru că este o etapă importantă în dezvoltarea specialității de obstetrică-ginecologie. Cred foarte tare că în România este mare nevoie ca liderii medicali cu vastă experiență clinică și academică să susțină creșterea și performanța tinerelor generații de medici, care vor prelua ștafeta. Chirurgia oncologică ginecologică este abia la început, o supra-specializare de care este mare, mare nevoie în România.

Îmi doresc să formăm nu numai buni profesioniști, ci și caractere, viitorii lideri în medicină, specialiști care prin aportul lor și cu ajutorul tehnologiei medicale de ultimă generație de care dispunem în Rețea să deschidem noi orizonturi și oportunități în domeniu.