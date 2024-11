Orașul de mâine. Priveliștea, panorama, criteriu extrem de important la achiziția unei noi proprietăți

Din tendințele manifestate pe piața imobiliară se constată că, odată cu dezvoltarea urbană, criteriile de selecție ale celor care își caută o proprietate nouă devin tot mai sofisticate. În acest sens, priveliștea, panorama pe care o oferă noua locuință a devenit unul din cele mai importante aspecte de care se ține cont.

Agenții imobiliari consideră că priveliștea are un impact semnificativ în valoarea locuinței, pentru că oferă un plus de valoare proprietății și există percepția că ea se va păstra în timp.

În București, cele mai atrăgătoare priveliști pot fi întâlnite, în general, de la etajele 8-9 în sus, după ce este depășit pragul superior al majorității clădirilor din oraș.

„Luxul în ziua de azi este natura. Oamenii își doresc să fie cât mai aproape de natură, să aibă o vedere către o zonă verde a orașului. La această proprietate vom observa splendoarea Parcului Floreasca, care se învecinează cu Parcul Herăstrău, cu salba lacurilor din zona de nord a Bucureștiului, un loc în care se pot simți în mijlocul naturii. În general, o proprietate care are o vedere de genul acesta are un preț mai mare cu 30-60% față de cea care are vedere către oraș”, spune Daniel Coman, Executive Residential Sales One United Properties.

Specialistul ne oferă și soluții pentru a avea siguranța că priveliștea care ne-a cucerit și ne-a convins să cumpărăm proprietatea nu se va deteriora în timp, prin interferența produsă de unele construcții efectuate după ce am achiziționat-o.

„În fața terasei dumneavoastră, în fața ferestrelor pe care le are apartamentul, ideal ar fi să nu fie un teren liber. Dacă este cumva un teren liber, trebuie să vă asigurați, consultând un plan urbanist in general, că pe terenul respectiv nu se vor construi proprietăți în viitor. Și asta puteți să faceți consultându-vă cu o persoană de specialitate”, spune Daniel Coman, Executive Residential Sales One United Properties.