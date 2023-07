Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, că în România sunt 200.000 de IT-iști, care produc peste 6% din PIB, acesta fiind și motivul pentru care nu se renunță la impozitul pe venit. El a mai adăugat că această facilitate „și-a arătat impactul în creșterea economică”.

„IT-ul are o singură facilitate, impozitul pe venit. CAS și CASS-ul le plătesc. Nu am auzit să se ia în calcul eliminarea acestei facilități. Domeniul IT-ului este un domeniu care are o anumită specificitate. Faptul că nu ai, ca în domeniul construcțiilor, buldoozer, excavator, cilindru compactor, să le iei și să pleci, deși omul care lucrează pe un astfel de echipament poate pleca foarte repede, însă IT-ul poate pleca astăzi, fiind un nomad digital, oriunde în lume foarte ușor și există o mult mai mare fleixibilitate celor din IT, în ideea de a-și găsi foarte ușor de lucru oriunde, având laptopul în față”, a mai spus ministrul.

Acesta mai precizat că potrivit ultimelor statistici, există 200.000 de IT-iști în România, care „aduc la buget peste 6% din PIB-ul României”.

„Această facilitate și-a arătat în creșterea economică impactul, că sunt discuții aici cu reprezentanții IT-iștilor din România referitoare la pachete pe care pot să le folosească. În România sunt și alte fenomene în zona IT-ului de ocolire a acelor 10% și acolo trebuie, probabil, o mai mare atenție. Companiile mari au anumite plângeri. Fiind nomad digital pot să aibă un contract individual de o altă natura foarte ușoară. Cei care au un număr mare de IT-iști în companie și au doar această facilitate spun că există o competiție din partea companiilor care caută un alt fel de plată către IT-iștii cu care lucrează și pe care îi folosesc ca colaboratori”, a mai adăugat ministrul Economiei.

El a mai explicat că „una dintre măsurile care sunt luate în calcul de către Guvern se referă la impozitarea prețurilor de transfer, adică a încercării de a optimiza fiscal și de a muta profitul neimpozitat într-o altă parte”.

„Dialogul cu mediul de afaceri a fost foarte onest. Mulți au spus că înțeleg că la un moment dat trebuie să facă un efort împreună, pentru că există această procedură de deficit excesiv creată mai demult. Nimeni nu este încântat, însă când există un echilibru în măsură și simți că toată lumea este solidară și că suntem cu toții în acest efort lucrurile devin mai ușor de înțeles. Ei au spus foarte clar că dacă statul român face un efort și ei sunt de acord să facă un efort. Cu certitudine veți vedea măsuri de echilibrare, astfel încât statul român să fie solidar cu mediul de afaceri”, a conchis Radu Oprea.

Editor : B.C.