”Stăpânul Inelelor” va fi cel mai scump serial din istorie. Ce buget uriaș va avea

Stăpânul Inelelor, serialul anunțat de Amazon, va fi filmat în Noua Zeelandă, unde s-a realizat și trilogia lui Peter Jackson, și va fi cel mai scump serial din istorie. Drepturile de autor au costat 250 de milioane de dolari, bugetul filmului fiind estimat la un miliard, anunță presa de specialitate.

Amazon speră că producţia va avea un succes comparabil cu cel al ''Games of Thrones'', produs de HBO. Studiourile Amazon au precizat că etapa de pre-producţie a început deja şi că filmările vor începe la Auckland, ''în următoarele luni''.

Pentru scenariştii serialului, J.D. Payne şi Patrick McKay, Noua Zeelandă oferă ''frumuseţea'' Pământului de Mijloc, universul ficţional creat în anii 1930 de scriitorul britanic J.R.R. Tolkien.

"Avem nevoie de un peisaj maiestuos, cu ţărmuri, păduri şi munţi sălbatici, care ar putea totodată găzdui decoruri, studiouri şi artizani înalt calificaţi şi experimentaţi", au menţionat aceştia într-un comunicat.

Gigantul american şi-a luat angajamentul pentru realizarea mai multor sezoane ale acestui serial, a cărui acţiune este plasată într-o epocă anterioară celei descrise în trilogia lui Peter Jackson.

Saga realizată de cineastul neozeelandez a înregistrat un succes planetar şi a declanşat un adevărat avânt al sectorului turistic din această ţară.

În fiecare an, milioane de turişti vizitează Noua Zeelandă pentru a descoperi peisajele ''Pământului de Mijloc'', decorul imaginar din trilogiile ''Hobbit'' şi ''Lord of the Rings'', inspirate din opera lui Tolkien.

Aceste filme au contribuit la consacrarea Noii Zeelande drept unul dintre liderii mondiali ai industriei cinematografice, în special în domeniul efectelor speciale digitale.

"Este minunat să vedem că Noua Zeelandă şi Pământul de Mijloc îşi continuă colaborarea'', a declarat ministrul Economiei neozeelandez Phil Twyford.

Potrivit Invest Auckland, o agenţie de dezvoltare economică, citată de Agerpres, această producţie va genera ''un boom economic imens şi va crea locuri de muncă''