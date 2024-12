Tradiţionalul concert de colinde de la Westminster Abbey, organizat în fiecare an de prinţesa Kate, a fost difuzat marţi de televiziunea britanică. Telespectatorii au putut vedea în sfârşit ceremonia la aproape o lună după ce a avut loc, în 6 decembrie. Filmarea încheie un an dificil pentru Kate Middleton, care a anunţat că are cancer în martie anul trecut. Miercuri, în ziua de Crăciun, prințesa a participat alături de familia regală, la slujba religioasă de Crăciun de la o biserică din Sandringham.

Fragmente de la evenimentul din 6 decembrie, intitulat „The Together at Christmas Carol Service”, la care au participat aproximativ 1.600 de persoane, au fost postate pe reţelele de socializare de echipele prinţesei de Wales şi ale soţului ei, prinţul William. Kate Middleton, în vârstă de 42 de ani, apare purtând o haină roşie lungă a designerului britanic Sarah Burton pentru Alexander McQueen, scrie News.ro.

„Această slujbă de Crăciun este o celebrare sinceră a fiecăruia dintre voi”, spune Kate Middleton în vocea din off.

„Este, de asemenea, o reamintire a faptului că de Crăciun, la fel ca pe tot parcursul anului, trebuie să strălucim unii pentru alţii, deoarece în vremuri de bucurie şi tristeţe, suntem cu toţii lumina celuilalt. Vă doresc dumneavoastră şi celor dragi un Crăciun foarte fericit!”.

Cuplul regal a fost înconjurat de cei trei copii ai lor, prinţii George şi Louis (în vârstă de 11 şi 6 ani) şi prinţesa Charlotte (în vârstă de 9 ani). Aceasta din urmă a fost în prim-plan, potrivit The Independent, uneori râzând răutăcios, alteori ajutându-l pe fratele mai mic să ţină o lumânare.

Prinţul William a luat cuvântul la ceremonie şi a citit din Biblie. După cum relatează Daily Mail, lecturi au mai susţinut actorul Richard E. Grant, vedeta din „Downton Abbey” Michelle Dockery şi Sophie Okonedo, nominalizată la Oscar în 2005 pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru „Hotel Rwanda”.

Această ceremonie încheie un an deosebit de dificil pentru familia regală şi pentru Kate Middleton: regele Charles al III-lea şi prinţesa au anunţat că suferă de cancer, în februarie şi martie, a cărui natură nu a fost dezvăluită.

Regele Charles al III-lea este încă sub tratament, în timp ce Kate Middleton a anunţat sfârşitul chimioterapiei în septembrie. În ultimele luni, ea a reapărut în sfera mediatică după o perioadă în care a fost departe de lumina reflectoarelor. Mai întâi la 15 iunie, cu ocazia paradei de ziua regelui Charles, la balconul Palatului Buckingham, apoi la finala Wimbledon, la începutul lunii iulie, unde a prezentat trofeul câştigătorului turneului de tenis, spaniolul Carlos Alcaraz.

