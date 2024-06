Sunt tensiuni la casa regală a Spaniei după ce un jurnalist spaniol a publicat cartea „Tăcerile Letiziei” în care spune că regina Letizia și-ar fi înșelat soțul, iar regele Felipe ar fi fost „devastat și distrus” de presupusa aventură a ei.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a fost „devastat și distrus” de aventura extraconjugală a soției lui, regina Letizia, care l-ar fi înșelat cu fostul ei cumnat. Dezvăluirile au fost făcute de jurnalistul spaniol Jaime Peñafiel, în cartea sa „Tăcerile Letiziei”, care a apărut marți în librării, scrie New York Post.

Jurnalistul a scris că regina, în vârstă de 51 de ani, ar fi reînviat o poveste de iubire cu Jamie del Burgo, în timpul unei călătorii la New York în 2011.

Nu este prima dată când Peñafiel face astfel de afirmații despre relațiile extraconjugale ale reginei. Jurnalistul a fost demis în ianuarie de la ziarul spaniol El Mundo, după 20 de ani, în urma acuzațiilor defăimătoare făcute în prima sa carte, „Letizia & I”.

În carte, jurnalistul a relatat că regele Felipe, în vârstă de 56 de ani, „știa că Letizia îl înșela”, deoarece gărzile ei de corp erau obligate să raporteze unde se afla ea. Peñafiel a povestit că gărzile de corp au însoțit-o pe Letizia în timpul vizitei la York-ul unde l-ar fi reîntâlnit pe presupusul ei iubit, pe care îl cunoștea de dinainte de a-l întâlni pe Felipe.

„În acea zi a fost însoțită de garda ei de corp, care, fără îndoială, ar fi transmis un raport Ministerului de Interne sau [Palatului] Zarzuela”, a scris jurnalistul, care a adăugat că regele a fost „devastat și distrus.”

Del Burgo a fost căsătorit cu sora Letiziei, Telma Ortiz. El o cunoscuse pe Letizia în 2000 și a început o relație cu ea înainte ca ea să-l cunoască pe rege. Omul de afaceri a dezvăluit că intenționa să o ceară în căsătorie pe Letizia în 2002, dar ea i-a spus că se întâlnește cu un „diplomat” al cărui nume nu i l-a spus. El a susținut că, cu o seară înainte de nunta ei fastuoasă din 2004, Letizia l-a întâlnit la un restaurant și i-a cerut să „nu o părăsească niciodată”.

„Ea m-a luat de mână și m-a întrebat de ce nu i-am cerut niciodată să se căsătorească cu mine”, și-a amintit el. „Evident că nu am răspuns. Am încurajat-o cât am putut mai bine.”

Del Burgo a susținut că aventura s-a încheiat în 2011, când Letizia a sunat și i-a spus că nu pot „continua să se mai vadă”.

Letizia a mai fost căsătorită între 1998 și 1999 cu scriitorul Alonso Guerrero Pérez, după o relație de 10 ani.

Ea lucra ca reporter de televiziune când l-a cunoscut pe Felipe, dar a demisionat după ce logodna lor a fost anunțată în 2003. Cuplul regal are două fice: Leonor, de 18 ani, și Sofía, de 17 ani.

