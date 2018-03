A adoptat o vulpe de deșert și a crescut-o cu o dieta vegetariană. Cum arată acum animalul

O tânără vegană din Spania a adoptat o vulpe fennec sau vulpe de deșert. Convinsă că orice animal poate să trăiască și să-și păstreze sănătatea fără să consume carne, Sonia Sae, blogger de profesie, i-a oferi o dietă vegetariană. Animalul este acum aproape orb, a pierdut mare parte din blană și este total lipsit de energie.

Potrivit experților, dieta unei vulpi de deșert în sălbăticie este formată, în proporție de 90% din rozătoare, insecte, păsări, iepuri și ouă. Restul de 10% reprezintă diferite rădăcini pe care le dezgroapă.

Și în captivitate o astfel de vulpe are nevoie de la fel de multe proteine. În plus, Jumanji, la fel ca toate vulpile din această specie, are nevoie de calciu și taurină - o substanță organică ce se găsește mai ales în țesut animal. În lipsa taurinei, aceste vulpi dezvoltă probleme cardiace, dar și unele legate de sistemul reproducător. Iar acesta este numai vârful icebergului.

Sae deja a recunoscut că animalul este pe jumătate orb, suferă de convulsii spontane și a dezvoltat o afecțiune gravă la nivelul epidermei. Însă tânăra refuză să accepte că dieta vegetariană a provocat aceste probleme. Sonia Sae, în schimb, crede că toate speciile sunt egale și consideră că orice formă de hrană care presupune moartea unui alt animal este o formă de abuz. În plus, este convinsă că hrana pe care i-o oferă lui Jumanji - de pisici - conține toate substanțele de care animalul are nevoie.

Oamenii deja au contactat protecția animalelor în încercarea de a salva animalul. Însă autoritățile din Spania nu au prea multe soluții, având în vedere că le lipsește cadrul legislativ pentru a lua o măsură drastică.

Așa arăta Jumanji când a fost adoptată

Animalul a dezvoltat o boală de piele din cauza dietei din care lipsesc substanțe esențiale

Jumanji este și foarte slabă, din cauza dietei

Animalul de companie este aproape orb