Un bărbat atacat de crocodil a scăpat cu viață după ce l-a mușcat și el de ochi

Un fermier australian spune că este norocos că este în viață, după ce a reușit să scape de atacul unui crocodil mușcând și el animalul.

Colin Deveraux, crescător de vaci, a stat o lună în spital după ce a fost muşcat de un crocodil de apă sărată, lung de 3,2 metri, în Teritoriul de Nord.

El a declarat pentru ABC News că a supraviețuit doar pentru că a avut prezența de spirit și l-a mușcat și el pe crocodil de pleoapă.

Deveraux a povestit că atacul s-a produs atunci când a oprit lângă un lac, în timp ce construia un gard de-a lungul râul Finniss. Îi atrăseseră atenția niște pești și în momentul în care a oprit ca să-i observe mai bine, crocodilul l-a înhățat de piciorul drept, a început să-l scuture ca pe o „păpușă din cârpe” și l-a tras în apă.

Bărbatul a povestit că a încercat mai întâi să lovească crocodilul în coaste cu celălalt picior, însă nu s-a întâmplat nimic, după care i-a venit ideea de a-l mușca de ochi.

„Eram într-o poziție foarte incomodă, dar întâmplător dinții mei au ajuns la pleoapă și am strâns. Era destul de groasă, dar am tras de ea cât am putut și mi-a dat drumul. Am sărit cât am putut de departe și apoi am mers către mașină. M-a urmărit puțin, poate patru metri, dar apoi s-a oprit", a povestit fermierul.

Deveraux a folosit un prosop și o frânghie pentru a-și opri sângerarea, iar fratele lui l-a dus cu mașina la cel mai aproriat spital, situat la 130 de kilometri de locul atacului.

Potrivit guvernului local, crocodilii sunt o componentă importantă a industriei în Teritoriul de Nord și sunt protejați de lege.