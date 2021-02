Daft Punk, una dintre cele mai importante şi apreciate trupe de muzică electronică din istoria muzicii, s-a desfiinţat. Cei doi membri ai formaţiei, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo, şi-au anunţat despărţirea, după 28 de ani de activitate, prin intermediul unui ultim videoclip cu numele „Epilogue”, informează BBC.

Clipul de opt minute reia scene din filmul SF „Electroma” realizat de Daft Punk în 2006.



În videoclip, cei doi membri ai grupului, îmbrăcaţi în celebrele lor costume de roboţi, îşi iau rămas bun în mijlocul deşertului. La final, unul dintre ei se „autodistruge”.

Înfiinţată în 1993, formaţia Daft Punk a făcut cunoscută muzica franceză underground în întreaga lume şi a intrat în topurile muzicale internaţionale cu hituri precum One More Time sau Around The World.

Albumul lor de debut, Homework, este considerat un punct de reper în muzica dance.

De atunci, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo au fost extrem de rar văzuţi împreună în public altfel decât cu celebrele căşti de robot care să le ascundă feţele.

În 2013, Daft Punk au mai scos un hit internaţional de mare succes - Get Lucky.

Editor : M.L.