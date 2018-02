Nick Cave & The Bad Seeds vor concerta în premieră la Bucureşti

Muzicianul australian Nick Cave şi trupa sa, The Bad Seeds, vor concerta la Bucureşti pe 19 iunie, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul artistului.

FOTO: Facebook

Concertul va avea loc la Romexpo şi este organizat de Marcel Avram şi East European Production. Biletele vor putea fi cumpărate din reţeaua Eventim, potrivit News.ro.

Nick Cave, născut pe 22 septembrie 1957, este un artist australian devenit celebru în calitate de solist, compozitor şi textier al grupului Nick Cave & The Bad Seeds, pe care l-a înfiinţat în 1983 şi care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, precum post-punk, blues, pop, jazz şi garage-rock. Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele sale teme profunde, precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat 16 albume de studio, care se adaugă celor trei împreună cu The Birthday Party.