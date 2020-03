Roxen, reprezentanta României la Eurovision, va cânta joi la concertul Pro FM Super Girl

Roxen, artista care va reprezenta România la Eurovision 2020, va cânta, joi, 5 martie 2020, de la ora 19:00, la Pro FM SUPER GIRL, concertul care-i aduce pe aceeași scenă, în fiecare început de primăvară, pe cei mai trendy și mai iubiți artiști români.

Roxen, deja recunoscută peste hotare datorită colaborării cu Sickotoy pentru hitul “You don’t love me”, va urca pe scena de la ParkLake Shopping Center alături de Delia, Lidia Buble, Jo și Joylin. Concertul Pro FM va fi “sub bagheta” perechii care face Dimineața Blană, Sebastian Coțofană și Mădălina - Red Blonde.

După alegerea piesei cu care va merge la competiția de la Rotterdam, “Alcohol You”, Roxen a luat o pauză de două zile, iar astăzi, invitată la Dimineața Blană, a făcut primele declarații despre pregătirile pentru Eurovision. “Acum sunt mult mai liniștită, pentru că am avut o perioadă foarte încărcată. Ultimele două săptămâni am intrat pe pilot automat. Am avut repetiții și a trebuit să mă mulez pe fiecare piesă și să încerc să dau ce e mai bun pentru fiecare”, a declarat Roxen la matinalul Pro FM. Tânăra interpretă a mărturisit că repetițiile au obosit-o atât de mult, încât a dormit aproape două zile și s-a trezit abia azi, când a venit la emisiunea Dimineața Blană.

Roxen a promis ascultătorilor că va cânta pe scena Pro FM SUPER GIRL toate cele cinci piese care au fost supuse votului la Selecția Națională pentru Eurovision. Concertul de la Parklake va fi cea mai bună ocazie pentru fanii artistei să asculte live piesa României pentru concursul de la Rotterdam.

Despre prestația la competiția care te pune față în față cu unii dintre cei mai buni artiști europeni și, totodată, cu zeci de mii de oameni, Roxen a spus că nu are emoții, pentru că scena este locul în care se simte cel mai bine. În plus, lumina reflectoarelor o ajută să facă abstracție de publicul care stă cu ochii pe ea. În anii trecuți, concertul Pro FM Super Girl a strâns laolaltă mii de fani ai muzicii bune și i-au adus aproape de public pe cei mai iubiți artiști - Antonia, Feli, Sore, Nicoleta Nucă, Jazzy Jo, Deepcentral, Vunk, Matteo, Guess Who, Alina Eremia, Delia, Grasu XXL, Cerebel, Dj Sava și Raluka, Giulia, Crush și Alexandra Ungureanu, Neylini, Matteo, Ama și trupa De Moga Music cu What's Up.

Pentru cele mai fresh informații despre concert, stați cu urechile la radio și cu ochii pe www.profm.ro.