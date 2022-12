Brad William Henke, din serialul „Orange Is The New Black”, a murit în somn. Actorul avea 56 de ani

Brad William Henke, fost jucător de fotbal american și actor, cunoscut și pentru rolul de gardian al închisorii din „Orange Is the New Black”, a murit. Avea 56 de ani.

Henke a murit „liniștit în somn” marți, a anunțat agentul actorului Sheree Cohen.

„Henke era un fan pasionat al NFL și UFC, un bărbat de familie cu o căsnicie fericită, cu o inimă de aur, care își vizita frecvent mama, îi plăcea să-și ducă fiul vitreg la meciuri de fotbal și gimnastică și își adora câinele, Ruby”, a spus Cohen într-un comunicat citat de w black.

Cauza morții nu a fost făcută publică.

Henke a apărut în serialul Netflix „Orange Is the New Black” în rolul lui Desi Piscatella, un ofițer de la Penitenciarul Litchfield.

A avut un rol principal în serialul „Going to California”, care a durat un sezon, și a jucat, de asemenea, roluri în „Justified”, unde l-a interpretat pe Coover Bennett, „Lost”, „October Road”, „Nikki” și „Dexter.”

Născut pe 10 aprilie 1966, în Columbus, Nebraska, Henke a jucat fotbal la facultate la Universitatea din Arizona, unde a fost căpitanul echipei. A jucat pe linia defensivă pentru Denver Broncos, inclusiv în Super Bowl din 1990 împotriva San Francisco 49ers.

