Care e starea lui Florin Piersic, după operație. El a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, familia a cerut discreție

Florin Piersic este internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. În urmă cu două zile, el a suferit o operaţie de urgenţă la genunchi în urma unei infecții care se pare că s-a extins. Medicii au decis transferul la cardiologie având în vedere vârsta înaintată a actorului şi faptul că are montat un stimulator cardiac.

În urmă cu două zile, celebrului actor i s-a făcut rău la finalul unui spectacol şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Managerul spitalului a anunțat că starea lui Florin Piersic este una stabilă, primește toate îngrijirile necesare și momentan nu se pune problema unui transfer la alt spital.

Medicii spun că starea de sănătate a actorului e stabilă și că el urmează tratament.

Florin Crișan, managerul Institutului Inimii: "În momentul de față, se află internat pe secția de Cardiologie din Institutul nostru, sub tratament medicamentos, într-o stare stabilă. Suntem un institut care are tot ceea ce are nevoie pentru a trata un asemenea caz."

Familia a cerut discreție, așa că acestea au fost singurele informații oficiale dspre starea actorului.

Florin Piersic a ajuns la spital cu o infecție care s-a localizat în zona genunchiului, a fost operat, apoi s-a constatat că infecția s-a extins spre inimă.

