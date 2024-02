Marii câștigători de la Berlinala 2024: Actorul român Sebastian Stan a primit Ursul de Argint

Producţia "Dahomey", în regia lui Mati Diop, a fost recompensată sâmbătă seară cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat actorului român Sebastian Stan pentru rolul său din producţia "A Different Man" (SUA).

Al doilea trofeu ca importanţă al Berlinalei, Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului, a fost înmânat regizorului Hong Sang-soo pentru producţia "A Traveler's Needs" (Coreea de Sud).

Trofeul Ursul de Argint Premiul Juriului a fost acordat peliculei "The Empire" (L'Empire"), o producţie Franţa, Italia, Germania, Belgia, Portugalia, în regia lui Bruno Dumont, scrie Agerpres.

Trofeul Ursul de Argint pentru regie i-a revenit cineastului Nelson Carlo De Los Santos Arias din Republica Dominicană, pentru producţia "Pepe" (Republica Dominicană, Namibia, Germania, Franţa).

Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat actorului român Sebastian Stan pentru rolul său din producţia "A Different Man" (SUA), în regia lui Aaron Schimberg.

Distincţia Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar a fost acordată actriţei britanice Emily Watson pentru rolul său din producţia "Small Things like These", în regia lui Tim Mielants.

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu a fost acordat regizorului şi scenaristului german Matthias Glasner pentru pelicula "Dying" ("Sterben").

Premiul Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite a fost înmânat lui Martin Gschlach (Austria) pentru pelicula "The Devil's Bath" ("Des Teufels Bad", regizată de Veronika Franz şi Severin Fiala.

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost acordat peliculei "An Odd Turn" ("Un movimiento extrano"), de Francisco Lezama (Argentina). Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj a fost decernat producţiei "Remains of the Hot Day", în regia lui Wenqian Zhang (China).

Premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producţiei "Cu Li Never Cries" (Vietnam, Filipine, Franţa, Singapore, Norvegia), în regia lui Lan Pham Ngoc.

La secţiunea Encounters, premiul pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei "Direct Action" (Germania, Franţa), de Guillaume Cailleau şi Ben Russell. Premiul special al juriului a fost acordat peliculelor "The Great Yawn of History" (Iran), de Aliyar Rasti şi "Some Rain Must Fall" (China, SUA, Franţa, Singapore), în regia lui Qiu Yang. Distincţia pentru cel mai bun regizor la această secţiune a fost decernată cineastei braziliene Juliana Rojas pentru producţia "Cidade; Campo" (Brazilia, Germania, Franţa).

Producţia "No Other Land" (Palestina, Norvegia), de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham şi Rachel Szor, a fost desemnată câştigătoarea premiului pentru cel mai bun film documentar.

Regizorul Martin Scorsese a fost premiat cu un Urs de Aur onorific pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 74-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin (15-25 februarie 2024), cu câteva săptămâni înaintea decernării Oscarurilor, competiţie în cadrul căreia cel mai recent film al cineastului american, ''Killers of the Flower Moon'', a primit 10 nominalizări.

Pentru prima dată în istoria Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, juriul pentru competiţia principală a fost prezidat de o persoană de culoare, actriţa mexicano-kenyană Lupita Nyong'o, care a câştigat în martie 2014 Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din "12 Years a Slave". Ceilalţi membri ai juriului au fost: actorul şi regizorul Brady Corbet (SUA), regizoarea Ann Hui (Hong Kong, China), regizorul Christian Petzold (Germania), regizorul Albert Serra (Spania), actriţa şi regizoarea Jasmine Trinca (Italia) şi scriitoarea Oksana Zabuzhko (Ucraina).

Producţia "On the Adamant" ("Sur l'Adamant"), în regia lui Nicolas Philibert, a fost recompensată cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la precedenta ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care s-a desfăşurat între 16 şi 26 februarie 2023.

