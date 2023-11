„Nu vreau să mor!” Shannen Doherty a anunțat că boala ei a avansat, iar cancerul i-a ajuns și la oase

Actrița Shannen Doherty spune că „nu vrea să moară”, după ce a dezvăluit într-un interviu că sistemul osos i-a fost afectat de cancer.

În iunie, Doherty a postat un anunț sfâșietor pe Instagram în care a anunțat că a fost diagnosticată din nou cu cancer, după ce boala intrase în remisie.

Drama ei a început în 2015, când a fost diagnosticată cu cancer de sân, dar după tratament, doi ani mai târziu, anunța că boala a intrat în remisie.

Shannen Doherty a vorbit deschis despre lupta ei continuă cu cancerul și în 2020 a anunțat că boala ajunsese în stadiul patru, având metastaze și la creier. În acea perioadă, Sarah Michelle Gellar, vedeta din serialul „Buffy the Vampire Slayer” și bună prietenă cu Doherty, a oferit în permanență fanilor informații actualizate despre starea de sănătate a acesteia.

Luna trecută, Gellar a spus că Doherty „luptă” și că este o „războinică”. „Sunt suișuri și coborâșuri și sunt zile mai rele, dar și altele mai bune, însă ea se descurcă de minune”, a declarat Gellar pentru Access Hollywood.

Acum, Doherty a oferit chiar ea informații despre starea sănătății într-un interviu pentru People. „Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea... Pur și simplu nu sunt pregătită, nu am terminat”, este mesajul ei sfâșietor.

2020 a venit cu o veste devastatoare pentru Doherty, fiind diagnosticată cu cancer în stadiul patru. „Te întrebi: De ce eu? De ce am făcut cancer? „De ce mi-a revenit cancerul? De ce sunt în stadiul 4?”, și-a mărturisit ea disperarea.

Doherty speră să intre în studii clinice, pe măsură ce se dezvoltă noi tratamente pentru boala de care suferă.

