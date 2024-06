O companie oferă posibilitatea de a crea episoade din seriale folosind inteligența artificială. „Viziunea e de a fi un Netflix al IA”

Inteligența artificială generativă amenință serviciile de streaming, odată cu lansarea unei platforme dedicate conținutului generat de inteligență artificială, care permite utilizatorilor să creeze episoade cu o comandă de doar câteva cuvinte, transmite The Hollywood Reporter.

Fable Studio, un startup din San Francisco, câștigător al premiului Emmy, a anunțat joi Showrunner, o platformă despre care compania spune că poate scrie, da voce și anima episoadele emisiunilor pe care le difuzează. În cadrul versiunii inițiale, utilizatorii vor putea viziona seriale generate de AI și își vor putea crea propriul conținut - cu posibilitatea de a controla dialogul, personajele și tipurile de filmări, printre alte controale.

Demersul marchează o nouă incursiune a industriei tehnologice la Hollywood, în timp ce urmărește exploatarea instrumentelor de inteligență artificială care sunt implicate în controverse legate de potențialul lor de a eficientiza producția și de posibilitatea ca acestea să creeze folosind materiale protejate de drepturi de autor de la creatori pe care ar putea, în cele din urmă, să îi înlocuiască. În contextul celor două greve istorice ale industriei de anul trecut, în care utilizarea inteligenței artificiale a apărut ca un punct de negociere controversat, Fable a lansat un episod din South Park generat de inteligența artificială pentru a-și prezenta tehnologia.

În timp ce unii l-au ironizat pentru ratările sale comice, alții au arătat videoclipul ca fiind un salt înainte în tehnologie și o dovadă de concept că instrumentele de inteligență artificială vor permite în curând publicului să se implice mai activ în conținut, eventual prin crearea propriilor materiale. De asemenea, a demonstrat amenințarea pe care tehnologia o reprezintă pentru creatori, a căror muncă ar putea fi subminată dacă este adoptată în procesul de producție.

„Viziunea este de a fi un Netflix al inteligenței artificiale", spune directorul executiv Edward Saatchi. „Poate că ați terminat toate episoadele unui serial pe care îl urmăriți și faceți clic pe butonul pentru a face un alt episod. Poți introduce despre ce ar trebui să fie vorba sau poți lăsa AI-ul să îl facă singur."

Utilizatorii vor putea acum să se înscrie pe lista de așteptare pentru o versiune de testare gratuită a platformei, care va dura probabil până la sfârșitul anului, potrivit lui Saatchi. Anunțul cuprinde dezvăluirea a 10 emisiuni animate de diferite genuri și stiluri care au fost realizate în mare parte cu instrumente de inteligență artificială, în afara muzicii și a unor tranziții. Printre acestea se numără „Exit Valley”, prezentat ca o satiră a Silicon Valley care imită stilul de animație și savoarea comică a South Park; „Ikiru Shinu”, un anime horror întunecat care îi urmărește pe supraviețuitorii unei calamități globale ce încearcă să reconstruiască societatea; și „Sim Francisco”, o serie antologică a oamenilor care trăiesc în universul comun "Sim Francisco", în care se desfășoară mai multe dintre emisiuni. Tehnologia este limitată exclusiv la animație și nu are încă capacitatea de a crea cadre cu acțiune filmată în realitate.

Utilizatorii sunt încurajați să își creeze propriile episoade ale emisiunilor, iar cele mai bune dintre ele vor fi incluse în catalogul serialului atunci când Showrunner va fi lansat oficial. Câștigătorii vor primi o sumă forfetară, precum și o împărțire a veniturilor în cazul în care emisiunea este preluată de un streamer. Saatchi spune că tehnologia platformei permite utilizatorilor să creeze o serie de scene care pot fi apoi asamblate pentru a crea un episod complet. Comenzile pot varia de la doar câteva cuvinte până la peste 100. Utilizatorii vor putea să editeze dialogul, cadrele și ritmul scenelor, printre alte lucruri, a adăugat acesta.

„Va înțelege conflictul central al episodului tău și îl va dezvolta cu un alt personaj sau cu altă locație”, spune Saatchi. „Sau puteți spune: «Vreau ca acest lucru să fie în următoarea scenă».”

Fable, care a câștigat un premiu Emmy în 2019 pentru inovație în domeniul media interactive, își propune să mențină costurile la un nivel scăzut prin faptul că utilizatorii vor crea conținutul pe care ceilalți îl vor viziona. Modelul arată teama pe care unii creatori o au în legătură cu IA: dacă tehnologia poate funcționa ca membri ai echipei și persoanele cu mai multe abilități, acest lucru subminează valoarea și cererea pentru munca lor. Protecțiile sindicale, dintre care unele interzic deocamdată utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, vor căpăta probabil și mai multă importanță dacă compania poate dovedi că există o piață pentru conținutul generat în totalitate de inteligența artificială.

Cu Exit Valley, Fable încearcă să profite de ironia unor industriași din domeniul tehnologiei, precum Mark Zuckerberg și Elon Musk, care, fără să știe, distrug societatea cu ajutorul AI, scrie The Hollywood Reporter. Primul episod are un contur nefinisat iar unii îl vor considera probabil o imitație ieftină a South Park, dar are o poveste clară și este ocazional ingenios.

„Inteligența artificială poate face cu siguranță episoade mai bune din The Simpsons astăzi”, spune Saatchi.

Showrunner este alimentat de modelul AI al Fable, care a fost creat după lansarea sistemelor deschise AI de la OpenAI și Stable Diffusion. Anul trecut, aceasta a publicat un document de cercetare care prezintă o tehnologie despre care spune că poate scrie, produce, regiza, edita, dubla și anima episoade de emisiuni cu un catalog mare de conținut. Compania a creat nouă episoade scurte de South Park generate de AI, pornind de la o comandă scurtă.

Saatchi spune că sistemul este antrenat pe baza „datelor disponibile public". Întrebat despre acuzațiile răspândite privind utilizarea de materiale protejate de drepturi de autor de către companiile de inteligență artificială pentru a-și învăța tehnologia, el adaugă: „Ceea ce contează pentru mine este dacă rezultatul este original” și că „conținutul este cel care va arăta dacă tehnologia este utilă”.

Editor : A.C.