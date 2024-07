A murit Shannen Doherty, starul din Beverly Hills 90210

Shannen Doherty, cunoscută pentru rolurile sale din serialul extrem de popular "Beverly Hills, 90210" și din "Charmed", a murit la vârsta de 53 de ani. Ea fusese diagnosticată cu cancer la sân în 2015.

"Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani de luptă cu boala", a declarat Leslie Sloane, publicistul lui Doherty, într-o declarație pentru People.

Bruneta din BH 90210

Doherty a devenit celebră în 1990 în rolul brunetei cu față proaspătă Brenda Walsh din serialul Fox "Beverly Hills, 90210". Împreună cu fratele ei geamăn, Brandon, interpretat de Jason Priestly, familia Walsh era clasica familie de “pești ieșiți din apă”, care se mutase recent din Minnesota în Beverly Hills și era mereu uimită de poznele copiilor bogați din L.A.

Povestea de dragoste dintre Brenda și Dylan, interpretat de Luke Perry, a stârnit controverse în primul sezon pentru povestea în care Brenda se gândește să-și piardă virginitatea. Despărțirea lor ulterioară, când Dylan s-a cuplat cu cea mai bună prietenă a ei, Kelly, interpretată de Jenny Garth, a fost, de asemenea, o știre importantă, iar serialul a fost considerat inovator prin dorința sa de a aborda subiecte precum abuzul de droguri și rasismul, scrie Variety.

Foto: Profimedia

Celebritatea duce la supraexpunere

Serialul a fost un succes masiv, iar odată cu succesul său a apărut și o cantitate exagerată de cercetări și bârfe în jurul distribuției, inclusiv a adolescentei Doherty. Deși serialul a început cu Kelly a lui Garth ca personaj mai puțin plăcut, percepția s-a schimbat curând, iar Brenda a devenit membrul distribuției pe care toată lumea iubea să-l urască. Presa a etichetat-o drept divă și a existat chiar și un buletin informativ pre-internet numit "O urăsc pe Brenda". Doherty a apărut în 111 episoade înainte de a părăsi serialul la sfârșitul sezonului patru, pe fondul unor rapoarte privind fricțiuni cu alți membri ai distribuției, în special cu Garth.

Până când serialul a fost repornit de încă două ori, toată lumea se înmuiase cu vârsta și Doherty a revenit ca Brenda în reluarea din 2008 "90210" pentru un sezon și în reluarea ulterioară 2019 "BH90210".

După plecarea ei furtunoasă din "Beverly Hills, 90210", Doherty și-a găsit echilibrul în "Charmed", drama supranaturală care urmărește trei surori care descoperă că sunt vrăjitoare și trebuie să lucreze împreună pentru a lupta împotriva răului.

Lupta cu cancerul

Născută în Memphis, Tennessee, Doherty s-a mutat în Los Angeles împreună cu familia în copilărie și și-a început cariera la vârsta de 10 ani cu un rol în serialul "Father Murphy". Michael Landon a văzut-o în serial și a distribuit-o în rolul lui Jenny Wilder în "Little House on the Prairie" la vârsta de 11 ani.

Doherty a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a declarat că era în remisie. Dar până în 2019 cancerul a revenit și s-a răspândit. Ea a continuat să lucreze, cu roluri în filme TV, inclusiv "Dying to Belong" și "List of a Lifetime".

În iunie 2023, ea a declarat că a făcut radiații pentru cancerul care se răspândise până la creier.

A fost căsătorită pentru scurt timp cu fiul lui George Hamilton, Ashley Hamilton, și cu jucătorul de poker Rick Salomon, iar în 2011 s-a căsătorit cu fotograful Kurt Iswarienko. Au depus actele de divorț în 2023.

Editor : Sebastian Eduard