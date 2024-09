Celebra escroacă internațională Anna Sorokin va participa la “Dancing With the Stars” cu brățara de urmărire la gleznă

Anna Sorokin, escroaca care a fost condamnată în 2019 pentru că a înșelat bănci, hoteluri și prieteni după ce și-a construit în mod fals o reputație de moștenitoare germană bogată pe nume Anna Delvey, și-a găsit cea mai nouă aventură: Dancing With the Stars, scrie The Guardian.

Dacă personajul vi se pare vag cunoscut, fie ați citit despre el fie, poate, ați văzut serialul Netfix „Inventing Anna”, extrem de popular.

Descrisă ca „faimoasa fashionistă a brățărilor de gleznă” într-un comunicat de presă, Sorokin a fost anunțată miercuri la Good Morning America alături de fostul star NBA Dwight Howard, de actorul Eric Roberts sau actrița Tori Spelling ca paricipând la celebra emisiune Dancing With the Stars.

Dealtfel, se pare că ABC insistă pe acest „amănunt”: clipul de promovare al emisiunii o arată pe Anna Sorkin într-o rochie strălucitoare și un monitor de gleznă pe picior.

Deși a fost eliberată din închisoare în februarie 2021, autoritățile de imigrare au ridicat-o la scurt timp după ce a ieșit, susținând că a depășit termenul de ședere și trebuie să se întoarcă în Germania natală. Apoi, Anna a intrat în custodia Serviciului de Imigrări și Executare a Vămilor (ICE) timp de peste un an, înainte ca un judecător să deschidă calea pentru ca ea să treacă la detenția la domiciliu în octombrie 2022, în timp ce se luptă cu cazul de deportare.

În timpul arestului la domiciliu, Sorokin a trebuit să respecte condiția judecătorului de imigrări de a nu folosi rețelele de socializare, dar și-a văzut de treabă. Ea a început un podcast - The Anna Delvey Show - care a avut invitați precum comediantul Whitney Cummings și jurnalistul de tehnologie Taylor Lorenz, care s-au deplasat la apartamentul ei din East Village din New York pentru a înregistra.

„Atât de mulți oameni au devenit faimoși pentru lucruri rele și au fost capabili să le transforme în ceva diferit”, a declarat ea într-un interviu acordat Associated Press în iunie 2023.

Dancing With the Stars este prima modalitate prin care Sorokin încearcă să atingă acest obiectiv. Ea va concura în cel de-al 33-lea sezon, care va avea premiera pe 17 septembrie pe ABC și Disney+.

Sorokin va face echipă cu gimnastul american Stephen Nedoroscik, mai bine cunoscut pe internet ca „Pommel Horse Guy”. Tânărul în vârstă de 25 de ani, care a câștigat două medalii de bronz la Paris, a fost primul concurent anunțat, în august, proaspăt revenit de la Olimpiadă.

Foto: Profimedia

Editor : S.S.