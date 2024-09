Daniel Radcliffe îi aduce un omagiu lui Maggie Smith, colega sa din Harry Potter : „Un intelect feroce cu o limbă foarte ascuțită”

Daniel Radcliffe îi aduce un omagiu regretatei actrițe Maggie Smith, care a murit vineri la vârsta de 89 de ani. Cei doi actori sunt veterani ai francizei cinematografice „Harry Potter”, scrie Variety.

Radcliffe a jucat rolul principal în toate cele opt filme, în timp ce Smith a apărut în toate filmele „Harry Potter”, cu excepția filmului „Harry Potter și Talismanele Morții - Partea 1”.

„Prima dată când am întâlnit-o pe Maggie Smith aveam 9 ani și repetam scene pentru „David Copperfield”, care a fost prima mea slujbă. Nu știam practic nimic despre ea, în afară de faptul că părinții mei erau uimiți de faptul că voi lucra cu ea”, a declarat Radcliffe într-o declarație. „Celălalt lucru pe care îl știam despre ea era că era o DAME (NR titlu onorific acordat de regalitatea din Marea Britanie, corespondentul titlului de SIR), așa că primul lucru pe care am întrebat-o când ne-am întâlnit a fost „vrei să-ți spun Dame?”, la care ea a râs și a spus ceva de genul „nu fi ridicol!”

„ Îmi amintesc că am avut emoții când am cunoscut-o și că m-a făcut imediat să mă simt în largul meu. A fost incredibil de amabilă cu mine la acea filmare, iar apoi am fost destul de norocos să lucrez cu ea încă 10 ani la filmele „Harry Potter”.”, povestește Daniel Radcliffe.

„Avea un intelect feroce”

„Avea un intelect feroce, o limbă foarte ascuțită, putea intimida și fermeca în aceeași clipă și era, așa cum toată lumea vă va spune, extrem de amuzantă”, a adăugat Radcliffe. „Mă voi considera întotdeauna extrem de norocos că am putut să lucrez cu ea și să petrec timp în preajma ei pe platourile de filmare. Cuvântul legendă este folosit în exces, dar dacă se aplică cuiva din industria noastră, atunci se aplică ei. Mulțumesc Maggie”.

Moartea lui Maggie Smith a fost anunțată de fiii ei, Toby Stephens și Chris Larki, care au scris într-o declarație: „Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. S-a stins din viață liniștită în spital în această dimineață, vineri, 27 septembrie. O persoană extrem de retrasă, a fost alături de prieteni și de familie la sfârșit. Ea lasă doi fii și cinci nepoți iubitori care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare.”

De-a lungul carierei sale apreciate, Smith a câștigat două Oscaruri, trei Emmy-uri și nenumărate premii pentru teatru.

