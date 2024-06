Moment controversat la concertul Coldplay de miercuri seara. Un cântăreț de manele a fost invitat să cânte alături de solistul trupei, iar publicul l-a huiduit. Este vorba despre cântărețul Babasha, care este acum numărul 1 în trending pe YouTube România.

Înainte de a-l invita pe scenă, solistul trupei Coldplay a spus că l-a ales după ce l-ar fi auzit cântând zilele acestea pe stradă.

„Vreau să spun ceva. Când am aterizat ieri, bine, acum două zile, am hoinărit pe străzi și l-am auzit pe acest om cântând, atât de frumos, pe stradă. Apoi m-am uitat pe topurile de muzică din România și am fost impresionat, pentru că sunt atât de mulți artiști minunați. Poate nu înțelegeți ce fel de oameni aveți în România, este incredibil”, a spus Chris Martin.

Trupa britanică a publicat miercuri pe contul său de Instagram un videoclip cu unul dintre artiştii stradali de pe Lipscani, care cânta „Caruso” de Lucio Dalla.

Momentul din mijlocul concertului s-a viralizat rapid și a stârnit foarte multe comentarii din partea spectatorilor nemulțumiți.

-Maneaua putea să lipsească. Avem ceva mai mult care ne reprezintă ca români și România. Îmi pare rău că a fost huiduit. Nu a fot el huiduit, ci tactica.

-Nu pot să spun că momentul a fost apreciat de lume, dar am încercat să trecem peste. Nu cred că ne reprezintă pe toți, nu era momentul.

-Cine vrea să asculte un anumit gen, să meargă la acel concert. Înțeleg atitudinea Coldplay de integrare, dar nu e pe gustul meu. Publicul nu poate fi judecat pentru că a acționat onest. Nu au venit pentru altceva, ci pentru Coldplay.

-Superb, în afară de manele a fost extraordinar.

Editor : M.B.