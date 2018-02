Jennifer Lawrence, apariţie controversată: „Este o imagine deprimantă”

Actriţa în vârstă de 27 de ani a pozat recent, la Londra, alături de colegii ei din filmul „Red Sparrow”. Fotografia a devenit virală, stârnind controverse pe reţelele de socializare.

Imaginea o arată pe Jennifer Lawrence într-o rochie Versace, foarte decoltată, înfruntând frigul, alături de colegii ei bărbaţi, toţi îmbrăcaţi gros.

Mulţi dintre cei care au văzut imaginile au comentat că acestea simbolizează diferenţele de tratament dintre femei şi bărbaţi, atât de discutate la Hollywood în ultima perioadă.

"Doar pentru că este femeie, trebuie să înfrunte frigul ca să arate nişte piele?" este una dintre întrebările puse pe reţelele de socializare.

„Este o imagine deprimantă. Am fost afară şi este îngrozitor de frig,” a comentat o internaută.

This is such a quietly depressing (and revealing) image. Not least because I've been outside today and it's bloody FREEZING. pic.twitter.com/BRnmgKJ5wY

Yup. And the sheer number of men I know who come to press junkets freshly rolled out of bed when their female counterparts have been up since 4am going thru hair & makeup. The expectations women are expected to fill physically in order to be considered ‘hardworking’ are ten fold. https://t.co/lORhixC9t7