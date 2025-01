John Sykes, legenda rock și chitaristul trupei Whitesnake, a murit la 65 de ani

John Sykes, chitaristul britanic care a cântat cu Whitesnake și Thin Lizzy, a murit la vârsta de 65 de ani, informează BBC.

O declarație pe site-ul său a spus că Sykes „a murit după o luptă grea cu cancerul”.

Acesta a fost descris ca un „om grijuliu, amabil și carismatic” și a spus că, în ultimele sale zile, și-a exprimat o „dragoste sinceră și recunoștință pentru fanii săi”.

Sykes a apărut pe două albume Whitesnake și a co-scris unele dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, inclusiv „Still Of The Night”și „Is This Love”.

Și-a început cariera în 1980 cu trupa de heavy metal Tygers Of Pan Tang, înregistrând două albume înainte de a se alătura Thin Lizzy în 1982.

A cântat pe albumul „Thunder and Lightning” din 1983 înainte de a-l însoți pe liderul Phil Lynott într-un turneu european cu un grup separat numit The Three Musketeers.

În 1984, s-a alăturat trupei Whitesnake la invitația fondatorului și liderului David Coverdale, înregistrând piese pentru albumul „Slide It In” și mai târziu pentru albumul omonim din 1987, care a fost un succes comercial și de critică.

După ce a părăsit Whitesnake, a lansat două albume cu propriul său grup, Blue Murder, iar mai târziu a format o versiune în turneu a grupului Thin Lizzy, care se destrămase în anii dinaintea morții lui Lynott în 1986.

„O luptă grea cu cancerul”

Declarația de pe site-ul lui Sykes suna astfel: „Cu mare tristețe împărtășim faptul că John Sykes a decedat după o luptă grea cu cancerul”.

„El va fi amintit de mulți ca un om cu un talent muzical excepțional, dar pentru cei care nu l-au cunoscut personal, el a fost un om grijuliu, bun și carismatic”.

„Cu siguranță mergea în ritmul propriu și întotdeauna îi susținea pe cei defavorizați. În ultimele sale zile, a vorbit despre dragostea și recunoștința sa sinceră pentru fanii săi care au rămas alături de el în toți acești ani”.

„În timp ce impactul pierderii sale este profund și atmosfera sumbră, sperăm că lumina amintirii sale va stinge umbra absenței sale.”

Omagiul comunității rock

Plătind tribut pe X, Coverdale a împărtășit o serie de fotografii cu el și Sykes împreună în perioada de glorie a Whitesnake.

„Tocmai am auzit vestea șocantă a morții lui John...”, a spus el. „Sincerele mele condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor săi...”

Slash, chitaristul Guns N' Roses, a distribuit o fotografie cu Sykes cântând și a scris simplu: „RIP”.

Editor : S.S.