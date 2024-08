Mariah Carey anunță un nou turneu de Crăciun. 30 de ani de la "All I Want For Christmas is You"

Mariah Carey a anunțat un nou turneu de Crăciun. Turneul "Mariah Carey's Christmas Time" se va desfăşura în 20 de oraşe americane, între 6 noiembrie şi 17 decembrie.

Acesta va fi al treilea an consecutiv în care Mariah Carey efectuează un turneu de Crăciun, după "Merry Chrismas to All!" în 2022 şi "Merry Christmas One and All!" în 2023.

Anterior, din 2014 până în 2019, cântăreaţa a organizat o rezidenţă cu tematică de Crăciun în Manhattan, pe care a prezentat-o uneori la nivel internaţional.

30 de ani de la "All I Want For Christmas is You"

"Mariah Carey's Christmas Time" va marca cea de-a 30-a aniversare a melodiei "All I Want For Christmas is You", hit-ul din 1994 de pe primul dintre cele două albume de Crăciun ale sale. De atunci, cântecul a devenit din ce în ce mai puternic, transformând sezonul festiv într-un instrument de marketing pentru artistă.

Cântecul a devenit un clasic al genului şi se clasează în mod constant pe locul 1 în topul vânzărilor în perioada premergătoare sezonului festiv în Statele Unite.

În mod regulat, cântecul bate noi recorduri - în 2018, a devenit cel mai ascultat cântec în 24 de ore din istoria Spotify. Cântecul este o mină de aur inepuizabilă: a adus interpretei nu mai puţin de 60 de milioane de dolari în drepturi de autor, potrivit Forbes, scrie News.ro.

