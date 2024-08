Oasis s-au reunit. Liam și Noel Gallagher anunță primele concerte după 15 ani

Liam și Noel Gallagher nu mai privesc în urmă cu mânie. Oasis s-a reunit oficial, fanii speră că definitiv, și au anunțat deja primele concerte, anul viitor, scrie Variety.

După o dispută de 15 ani, co-fondatorii și frații trupei vor lăsa trecutul în urmă, în timp ce se pregătesc pentru un turneu de reunire în Marea Britanie anul viitor.

Frații Gallagher au anunțat marți că vor susține 14 concerte în vara anului 2025, dintre care patru pe stadionul Wembley din Londra și patru la Heaton Park din Manchester. Alte opriri includ Cardiff, Edinburgh și Dublin. Biletele vor fi puse în vânzare pe 31 august la ora locală 9 a.m. prin intermediul Ticketmaster, GigsAndTours.com și SeeTickets.com.

„Nu a existat un mare moment revelator care să aprindă flacăra reuniunii - doar realizarea treptată a faptului că este momentul potrivit”, se arată într-un comunicat de presă.

Joia aceasta se împlinesc 30 de ani de la lansarea electrizantului lor album de debut 'Definitely Maybe', în timp ce în 2025 se va împlini aceeași aniversare și cu cel de-al doilea album, la fel de esențial, '(What's the Story) Morning Glory?”.

Clipul turneului

Oasis este o trupă rock engleză formată în Manchester în 1991. Grupul a fost format inițial din Liam Gallagher (voce principală), Paul Arthurs (chitară), Paul McGuigan (chitară bas) și Tony McCarroll (tobe), Liam cerându-i fratelui său mai mare Noel Gallagher (chitară principală, voce) să se alăture ca al cincilea membru câteva luni mai târziu pentru a finaliza formarea lor. Noel a devenit liderul de facto al grupului și a preluat atribuțiile de compozitor pentru primele patru albume ale formației.

Ei sunt caracterizați ca fiind unul dintre grupurile definitorii și cele mai de succes la nivel mondial ale genului Britpop

Succese Oasis

