Reacția fostei soţii a lui Bradley Cooper despre o presupusă relație între actor şi Lady Gaga

Potrivit fostei soţii a lui lui Bradley Cooper, actriţa Jennifer Esposito, chimia dintre acesta şi vedeta pop Lady Gaga transcende ecranul, mai ales după duetul lor interpretat la gala premiilor Oscar, relatează online ziarul spaniol El Pais.

Foto: Gulliver/Getty Images

Cântecul "Shallow", interpretat în duet de Lady Gaga şi Bradley Cooper a fost plin de complicitate, dezvăluind o intimitate care a suscitat numeroase comentarii. Este şi cazul fostei soţii a actorului care a postat un comentariu foarte direct: "Exista vreo posibilitate ca cei doi să nu fie împreună?" ("Is there any chance these 2 aren't f--king?") a scris ea pe contul site-ului Comments by Celebs, care a acumulat zeci de like-uri, scrie Agerpres.



Jennifer Esposito şi Bradley Cooper au fost căsătoriţi doar patru luni în 2007. De atunci actriţa s-a arătat critică faţă de Cooper cel puţin într-o ocazie. Într-o biografie pe care a publicat-o în 2014, actriţa vorbeşte despre experienţa ei alături de actor, pe care îl consideră "amuzant, aventurier, arogant şi un maestru al manipulării".



Potrivit unui articol publicat la vremea aceea de US Weekly, Esposito mărturisea că "nu îl consideră neapărat atrăgător", dar preciza că i-a suportat grosolăniile o perioadă de timp pentru că îl considera amuzant şi cu simţul umorului. Actriţa l-a acuzat de asemenea pe Cooper că are "o latură rece şi malefică" şi că relaţia lor se învârtea mereu în jurul lui, "nu avea nevoie de altcineva", asigură actriţa.



Foto: Gulliver/Getty Images

După despărţirea lui Lady Gaga de logodnicul său Christian Carino şi teoriile fanilor cântăreţei şi ale lui Cooper, zvonurile privind o presupusă idilă între cei doi nu au făcut decât să crească.



Însă Cooper şi-a demonstrat devotamentul faţă de actuala sa iubită Irina Shayk. Alături de ea s-a plimbat pe covorul roşu înainte galei premiilor Oscar, iar Irina a stat între el şi Lady Gaga în primul rând de scaune. În timpul galei cele două au fost văzute comentând amical ceea ce se întâmplă pe scenă, iar top-modelul l-a îmbrăţişat drăgăstos pe Cooper când acesta a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec.



Ceea ce nu neagă Lady Gaga şi Bradley Cooper este chimia care există între ei.



Cei doi par să-şi fi deschis sufletul şi să-şi arate partea lor cea mai vulnerabilă. Cooper a vorbit despre perioada sa de luptă împotriva dependenţei de alcool şi droguri. '"A star is born", realizat împreună este în primul rând o mărturisire personală: dincolo de o lume a spectacolului coruptă şi de afaceri, se află lupta împotriva dependenţei şi ideea că dragostea poate vindeca totul.



La rândul ei, Lady Gaga a abordat în acest film propriile fantasme ale trecutului legate de fizicul său care nu-i plăcea şi de abuzurile suferite când era copil, după cum a dezvăluit vedeta într-un interviu pentru The Hollywood Reporter.



"Am o prietenă pentru întreaga viaţă", a mărturisit la rândul său Bradley Cooper.

