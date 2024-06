Un australian a vizitat peste 100 de țări și a dezvăluit care sunt cele mai spectaculoase. Una dintre ele e aproape de România

Un australian a vizitat 107 țări din lume și a făcut un top al celor mai frumoase locuri. Printre ele se numără Slovenia, Islanda și Africa de Sud, transmite Business Insider.

Australianul a povestit pentru Business Insider că a vizitat peste 100 de țări de pe glob și că a văzut cele mai uimitoare locuri din lume.

„Când oamenii află câte țări am vizitat, mă întreabă întotdeauna care este locul meu preferat. Mi se pare greu de răspuns, pentru că este ca și cum ți-ai alege copilul preferat, iar „preferatul” meu variază în funcție de diferite criterii. O modalitate de a clasifica un loc se bazează pe frumusețea și peisajul său natural. De-a lungul călătoriilor mele, am descoperit că aceste șase locuri sunt cele mai frumoase”, a spus el.

Africa de Sud

Oricine vizitează Cape Town ar fi impresionat de frumusețea sa naturală. Peisajul său e alcătuit din păduri, plaje, munți și maiestuosul Munte Table care se profilează peste oraș și golf.

Peisaj din Cape Town, Africa de Sud. FOTO: Shutterstock

Puteți ajunge în vârful Muntelui Table făcând drumeții sau luând telecabina.

„Priveliștile cu vedere la ocean sunt visul oricui. Pentru cei care preferă să aibă o vedere asupra Muntelui Table, urcarea pe Muntele Lions Head din apropiere este, de asemenea, posibilă, deși nu există nicio opțiune de telecabină”, a explicat el.

Slovenia

„Este păcat că mai mulți oameni nu vizitează Slovenia. O excursie la Lacul Bled nu trebuie ratată. Situat în Alpii Iulieni lacul este cel mai frumos pe care l-am văzut”, spune bărbatul.

Peisaj din Slovenia. FOTO: Shutterstock

El a adăugat că pe malul nordic al lacului se află Castelul medieval Bled, iar fotografii pot folosi reflecția lacului pentru a crea o capodoperă artistică.

Bhutan

Aeroportul Paro are una dintre cele mai dure piste din lume. Se află într-o vale înconjurată de 18.000 de munți. Deoarece este un loc complicat de aterizat, mai puțin de 30 de piloți din întreaga lume pot ateriza acolo.

Peisaj din Bhutan. FOTO: Shutterstock

„Cu câteva minute înainte de a ateriza acolo, pilotul ne-a cerut să ne uităm pe fereastră și ne-a spus că trecem pe lângă Muntele Everest. Acest lucru mi-a permis să bifez un element de pe listă fără a urca pe vârf. Lipsit de autobuze pline de turiști, Bhutan are o liniște care îl face și mai frumos. Deși nu am urcat pe Everest, am făcut o drumeție de cinci ore pentru a vedea faimoasa mănăstire Cuibul Tigrului”, a povestit el.

De asemenea, cunoscut sub numele de Paro Taktsang, acest complex de temple a fost construit la sfârșitul secolului al 17-lea și atârnă pe marginea unei stânci.

„Drumeția mea solicitantă a început în Valea Paro și m-a dus pe lângă temple senine împodobite cu steaguri colorate, iar frumoasa destinație finală a făcut ca drumul să merite din plin”, mai spune el.

Islanda

Islanda e următoarea pe lista australianului.

Peisaj din Islanda. FOTO: Shutterstock

„Am avut norocul să vizitez Islanda în timpul verii, când soarele nu părea să apună niciodată și chiar purtam ochelari de soare la miezul nopții”, a mai spus bărbatul.

El a mai adăugat că „după o zi lungă de explorare, nu există nimic mai bun decât o baie termală în faimoasa Lagună Albastră”.

El Salvador

El Salvador este mic, dar are multe de văzut, de la vulcani la plaje până la ruine antice mayașe.

Peisaj din El Salvador. FOTO: Shutterstock

„Mi-a plăcut să-mi încep liniștit zilele acolo, sorbind cafea salvadoriană proaspătă, în timp ce priveam răsăritul peste vulcani. De asemenea, am făcut câteva drumeții pe vulcan, inclusiv uimitoarea Santa Ana, care oferea priveliști maiestuoase asupra unui lac crater verde. Am avut norocul să petrec o noapte cu vedere la lacul Coatepeque, care se poate schimba de la albastru intens la turcoaz strălucitor”, a mai spus el.

Australia

Australia nu duce lipsă de atracții naturale, de la recifele de corali la pădurile tropicale până la Stânca Uluru, importantă din punct de vedere cultural.

Peisaj din Australia. FOTO: Shutterstock

„Cu toate acestea, preferatul meu este Great Ocean Road de-a lungul coastei victoriene. Este o excursie ușoară de o zi din orașul meu natal Melbourne și, deși am condus acest drum de multe ori, nu m-am săturat niciodată de el”, a mai povestit australianul.

