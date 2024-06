Un fotograf a fost descalificat dintr-un concurs de poze generate cu IA, după ce a câștigat două premii folosind o imagine reală

Miles Astray a câștigat două premii la categoria de imagini generate cu inteligența artificială cu o poză reală. Acesta a participat la un concurs internațional de fotografie cu o poză care înfățișează un flamingo care pare fără cap și arată ca o minge.

Este ușor de imaginat că Miles Astray ar fi introdus un mesaj text într-un instrument care generează imagini cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a obține fotografia lui care arată un flamingo ca o minge, fără cap, cu puf roz și picioare subțiri.

Inteligența artificială nu a avut nimic de-a face cu fotografia lui Astray. Acesta a realizat-o cu o cameră, motiv pentru care a fost descalificat de la Premiile 1839 după ce a câștigat locul al treilea și onorurile alese ale oamenilor pentru fotografia care ar fi fost generată cu IA, potrivit Forbes.

Concursul, denumit așa pentru unul dintre cei mai buni ani din istoria fotografiei, cuprinde o serie de categorii: animale, arhitectură, peisaje, oameni, fotojurnalism, natură moartă. Fotografi din 55 de țări s-au înscris la Premiile 1839 de anul acesta. Astray și-a înscris fotografia cu flamingo în categoria IA pentru a dovedi că arta generată de oameni nu și-a pierdut impactul într-o lume a algoritmilor.

„Este prima fotografie reală care a câștigat la categoria IA”

„După ce am văzut cazuri recente de imagini generate de inteligență artificială care eclipsează fotografiile reale în competiții, mi-a trecut prin minte că aș putea răsturna această poveste, așa cum ar putea și ar face doar un om, trimițând o fotografie reală într-o competiție de inteligență artificială, ” explică Astray online, pe site-ul său.

Astray a văzut imaginea, intitulată „Flamingone”, drept candidatul perfect pentru a arăta această viziune, „pentru că este o fotografie suprarealistă și aproape de neimaginat, și totuși complet naturală. Este prima fotografie reală care a câștigat la categoria IA.”

Specialiști de la The New York Times, Getty Images, Maddox Gallery și Centrul Pompidou din Paris sunt printre cei care au ales câștigătorii din acest an. Imediat după ce Astray a aflat că a câștigat marți, a anunțat organizatorii concursului că a realizat imaginea cu „IA” cu o cameră DSLR și a folosit programe de editate a imaginilor făcând câteva ajustări minime.

„Nu îmi procesez prea mult imaginile și, de obicei, doar pentru a corecta ceea ce camera nu a capturat în mod autentic”, a spus Astray. „Îmi place să le arăt lumii așa cum sunt.”

Inteligența artificială continuă să provoace reacții mixte din partea artiștilor – de la entuziasmul față de potențialul său de a-și orienta munca în direcții ciudate și minunate, până la îngrijorarea că le va afecta mijloacele de existență sau chiar va modifica însăși creativitatea.

Lily Fierman, co-fondatorul și directorul concursului, a declarat că organizația apreciază pe deplin mesajul lui Astray prin trimiterea unei fotografii reale la categoria IA. „Suntem de acord că este o declarație importantă, relevantă și oportună”, a spus Fierman într-un e-mail. „Cu toate acestea, după multe dezbateri interne, am decis să-i descalificăm intrarea în categoria IA în considerarea celorlalți artiști care și-au prezentat lucrările.”

Astray spune că decizia este „complet justificată și corectă” și a adăugat că sprijinul organizației pentru mesajul intenționat l-a surprins și încurajat.

