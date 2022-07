Mamaia a pierdut și turiștii de weekend, în schimb, sudul litoralului, cu mai puține pretenții, a revenit în preferințele turiștilor români. Una dintre cele mai aglomerate destinații de vacanță este acum Costinești. Zeci de mii de turiști au ajuns acolo în acest weekend.

La orele prânzului abia mai găseșți un loc în care să-ți întinzi prosoapele. Peste tot au venit turiști dornici să se distreze, iar specialiștii estimează că în cea numită pe vremuri „stațiunea tineretului” sunt peste 25.000 de turiști, poate chiar 30.000.

De ce vin turiștii la Costinești?

Turiștii, întrebați de ce aleg să vină în Costinești, oferă cam aceleași răspunsuri - e mai ieftin:

- Mi se pare foarte ieftină și e cea mai frumoasă, pentru că avem epava, avem pescăruși. Ne trezim cu pescărușii în balcon, în hotel, în pat. Eu în prima seară m-am trezit cu pescărușii în pat, deci e beton! spune un tânăr.

***

- Am venit vineri și plecăm mâine, spune un alt tânăr întâlnit pe plaja din Costinești.

- Câți bani ați cheltuit?

- 6.000, ceva de genul.

***

- De ce veniți în Costineșți?

- Ne place că e aglomerație, nu ne place când suntem singuri! motivează un alt tânăr.

***

- Am luat două nopți, e foarte ok. Și prețurile sunt ok, distracție frumoasă, relaxare, mi-a plăcut foarte mult, mărturisește o turistă.

Cât costă cazarea la Costinești?

Prețul unei nopți de cazare la Costineșți variază între 140 și 400 de lei pe noapte, în funcție de condițiile oferite de pensiune și de locul în care este poziționată.

„În acest weekend a fost grad de ocupare de 100%. Și continuă în perioada săptămânii, avem solicitări, de 80%. Momentan, sunt tarifele de anul trecut. Nu am ridicat, dar este bine, că așa avem și turișți”, spune Ana Bolboceanu, proprietara unei pensiuni.

Ce prețuri sunt la mâncare în Costinești? Kebabul și șaorma se vând cel mai bine

Un prânz complet la un restaurant din stațiune ajunge la 33 de lei, iar o bere se vinde cu 6 lei în magazinele de pe faleză.

- Mi-am luat o clătită, 2 porții de hamsii. Clătita 10 lei și hamsiile la fel, fiecare porție 10 lei, ne spune un tânăr, care și-a luat mâncare de la unul din chioșcurile de pe faleză.

- Cum ți se par prețurile aici, în Costineșți?

- Pentru noi, tineretul, ce să zic, așa și așa.

***

- Ce produse s-au vândut cel mai bine?

- Kebabul și șaorma, ne spune Ciprian Ivașcu, vânzător la un fast-food.

- Ce prețuri au?

- Kebabul are 15 lei, șaorma mare - 25 și șaorma mică - 20.

- Cam câți clienți ați avut de dimineață până acum? Într-o zi cam câți clienți aveți?

- În jur de 200.



În acest sezon, cele mai căutate stațiuni din sudul litoralului sunt Costineșți, Eforie Nord și Vama Veche.

Editor : Luana Pavaluca