Destinația care face concurenţă litoralului de 1 Mai. Sunt aşteptaţi 10.000 de turişti

În vacanţa de 1 mai, Delta Dunării va face concurenţă serioasă litoralului. Sunt aşteptaţi 10.000 de turişti şi deja toate locurile de cazare sunt rezervate. Proprietarii spun că au clienţi care vin an de an şi care îşi fac, de fiecare dată, rezervările cu mult timp înainte.

Delta se admiră cel mai bine din luntrea lipovenească, cu vâsle, ca zgomotul motorului să nu sperie păsările migratoare, abia întoarse din lunga călătorie de peste mări şi ţări. Delta revine la viață și peisajele sunt pur și simplu spectaculoase.

Gabi Buican este îndrăgostit iremediabil de cel mai sălbatic loc din România. De 25 de ani, în fiecare primăvară e în Deltă.

Gabi Buican, turist: Este o plăcere care nu se poate descrie în cuvinte. Dacă o vezi, o înțelegi. Delta este, cum se spune la pescuit, o momeală. Dacă ai apucat să muști, să vii o dată, n-ai cum să nu mai revii.

Minunățiile Deltei atrag mii de turişti. Cei mai mulţi vin să stea câteva zile în lumea dintre ape. În pensiunea din imagini nu veţi mai găsi niciun loc liber de 1 mai.

Pensiunile din Murighiol se pregătesc deja de sărbătoare. În acest resort, de exemplu, vor veni, la sfârşit de aprilie, peste 100 de oaspeţi.

Vasilica Cerșamba, administrator resort: Din fericire pentru noi, suntem full, ne-ar fi plăcut să avem mai multe camere ca să mai putem lua turiști. Rezervări avem încă din decembrie.

Trei nopți într-un apartament cu două camere amenajate în stilul tradițional al Deltei Dunării, cu o terasă generoasă și o priveliște care îți taie răsuflarea, costă peste 1.100 de lei.

În Deltă nu ai cum să te plictiseşti.

Când ies din pensiunile care îmbină luxul cu elementele tradiționale, turiștii asta găsesc: natură în adevăratul sens al cuvântului. Iar dacă vor să descopere și mai bine Delta Dunării se pot urca într-un caiac pentru o plimbare pe canalele din zonă.

Până şi casele de oaspeţi ale localnicilor sunt pline. Cu 360 de lei, două persoane pot petrece trei nopți la o pensiune agroturistică. Geo Carpo este primul locuitor din Mahmudia care şi-a transformat casa în pensiune.

Geo Carpo, proprietar pensiune: Am un grup, se programează cu un an înainte, având în vedere că pensiunea este mică nu are decât patru camere omologate, grupul este mai mare, un autocar întreg, vor fi și pensiunile din vecinătatea mea ocupate.

Cristian Bărhălescu, consultant în turism: Cei care îşi doresc să vadă Delta trebuie să țină cont că luna mai este cea mai spectaculoasă, din punct de vedere al spectacolului pe care îl oferă natura în Delta Dunării și atunci, în această perioadă, împreună cu începutul lunii iunie este bine să-și rezerve și să vină.

De 1 Mai, în Deltă sunt așteptați aproape 10.000 de turiști.