VIDEO Stațiunile de pe litoral, pline de turiști. Cum se distrează românii în vacanța de Rusalii

Este plin pe litoral în acestă vacanță de Rusalii. Turiștii și-au făcut rezervări din timp și speră să aibă parte de câteva zile de distracție și de relaxare, la malul mării. Vremea ține cu ei. 70 de mii de turiști sunt așteptați în aceste zile la mare.



Pentru mulți dintre turiștii care au ajuns pe litoral în vacanța de 1 iunie și Rusalii, distracția a început cu o baie în mare.

-Cum de v-ati facut curaj sa intrati?

-E foarte caldă apa. E frumos, e apa caldă, e vremea bună.

Vremea frumoasă i-a determinat pe turiști să se îndrepte spre litoral în aceste zile. Mulți s-au hotărât pe ultima sută de metri.

-Ați așteptat mult această vacanță de 1 iunie și Rusalii?

-Da și chiar am prelungit-o. Trebuia să stăm până sâmbătă și am prelungit-o încă două zile.

-A fost ceva pe repede înainte. Nu am avut nimic organizat.

-A fost ceva așa inedit și pe ultima sută de metri gândită.

-De unde sunteți?

-București.

-Și cât veți sta?

-Până luni.

-Încă nu s-a aglomerat și putem să stăm puțin mai relaxați.

Stațiunea preferată a turiștilor pentru această vacanță este Năvodari.

Lucian Marcu, operator plajă: Sezonul a debutat bine, sunt ceva oameni pe plajă. Așteptăm să vină chiar mai mulți. Prețurile sunt identice cu cele de anul trecut. Deci nu am mărit prețurile. Șezlongul pleacă de la 30 de lei.

Corina Martin, președinte de onoare RESTO: Așteptăm peste 70.000 de turiști la mare în stațiunile de pe litoral în aceste zile.

Mamaia este stațiunea cea mai solicitată, Mamaia Nord, cum se vede și în jurul nostru. Dar și Eforie și desigur sudul litoralului. 70.000 de turiști de Rusalii noi nu am mai avut de foarte mulți ani. Vremea ne ajută foarte mult.



De altfel, meteorologii spun că vremea va ține cu turiștii și în zilele următoare. Temperaturile se vor meține în jurul a 25 de grade Celsius.

Editor : A.P.