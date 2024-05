România are artiști mulți, dar prea puține spații unde să-și expună creațiile. Cum ar putea statul să-i ajute luând exemplul altor țări

Arta este esențială pentru oameni. Poate că, dacă vorbim despre cea modernă, mai auzim întrebarea: Ce a vrut să spună artistul? Secretul este că până la urmă nici nu contează. Important este să ne folosim imaginația și să avem propria interpretare asupra unei lucrări. În România sunt foarte puține spații pentru expoziții și comunitățile artistice aleg variante alternative, cum ar fi propriile apartamente, unde măcar un public restrâns să le poată vedea operele. Democrația face casă bună cu arta, dar și în acest caz, este nevoie de implicarea politicienilor.

Arta este o necesitate pentru toţi

Avem nevoie de artă în vieţile noastre din mai multe motive. Ne stimulează imaginaţia şi ne ajută să găsim rezolvări neconvenţionale pentru diverse probleme, dar poate mai important de atât este faptul că arta chiar aduce împreună comunităţi diferite şi le uneşte.

Mircea Modreanu, artist plastic: „Eu cred că singurele chestii care te reprezintă ca nație: arta și și sportul. Sunt olimpiadele și acolo te duci și arăți ce-i mai bun. Ar fi minunat dacă s-ar întâmpla o olimpiadă pentru arte plastice.”

Artişti mulţi, spaţii artistice puţine

România are o comunitate artistică foarte activă, dar prea puţini artişti au acces la spaţii unde să îşi expună lucrările, pentru că sunt puţine galerii, dar vorbim despre oameni creativi, aşa că îşi găsesc singuri soluţiile. Am intrat într-un apartament din centrul Bucureştiului şi am găsit lucrările artistului George Serafim. Curatorul expoziţiei şi proprietarul casei ne explică:

Mircea Modreanu, artist plastic: „I-am transformat locuința în galerie de artă. Evident că este un protest din lipsa spațiilor de expunere. De când am început, în 2018, erau prea puține spații de expunere și cele mai multe erau galeriile comerciale, care galeriile comerciale iau doar artiști care se pot vinde. Nu știu care este parcursul ca să ajungi să fii vândut de o galerie comercială. Și așa mi-am luat inima în dinți și am zis să deschid spațiul meu și invit artiști prieteni și artiști care, după ce își termină facultatea, mai vor să expună și știu că sunt costuri foarte mari să expui, și i-am donat locuința în scopul artistic.”

Şi autorităţile pot fi creative

Lipsa de spaţii de expunere nu înseamnă lipsă de spaţiu la propriu. În foarte multe ţări din lume s-a înţeles că şi locuri neconvenţionale, precum fabrici dezafectate sau curţi pline de bălării pot deveni galerii de artă.

Mircea Modreanu, artist plastic: „Ducem lipsă de foarte multe spații. În străinătate, de exemplu, există conceptul de reconversie de spații. În Germania sunt exploatări miniere care s-au refăcut, reconvertit în muzee. Aici, în România, este puțin mai dificil și asta este și frustarea noastră, pentru că comunitatea artistică cumva are puterea de a resuscita clădirile astea ca să le folosească în scopul lor pentru ateliere, hub artistic și așa mai departe.”

Europa crede în artă

Instituţiile europene îşi transformă deseori spaţiile în galerii, unde sunt invitaţi să expună artişti nu doar din spaţiul comunitar. Sunt legi care încurajează arta şi artiştii, sunt bani pentru investit în domeniu şi multe programe, cel mai cunoscut la nivelul UE este cel care promovează capitalele culturale. Politicienii noştri par mai puţin interesaţi de lumea artistică, deşi Bruxelles-ul poate fi o sursă de inspiraţie pentru ei.

Mircea Modreanu, artist plastic: „Avem nevoia, nevoia aceasta de de spații, să ne asculte mai mult și programe de rezidență artistică, adică ne-ar prinde foarte bine un nucleu în care se strâng foarte mulți artiști din mai multe țări și să construiască un ceva, adică o comunitate artistică. Parlamentarii să stea la o discuție cu noi și să încercăm să facem un program de rezidențe, să chemăm oameni din străinătate, să participăm cu ei, să încercăm să creăm un hub, un nod artistic și la noi în țară.”