Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru ultimele zile din 2024

Mai sunt doar câteva zile până vom petrece sărbătorile de iarnă și, potrivit meteorologilor vremea se va încălzi în următoarea perioadă. Florinela Georgescu, director Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a declarat pentru Digi24 cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, dar și în primele zile din ianuarie 2025.

Potrivit estimărilor făcute, temperaturile vor fi peste cele obişnuite în această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea de Craciun, până la Anul Nou

“Pentru ziua de Ajun și de Crăciun (24 și 25 decembrie) putem vorbi despre temperaturi în apropierea normelor, chiar și ușor peste norma din această perioadă a anului în care ne aflăm, în mare parte a țării,

Asta înseamnă că este posibil ca temperaturile minime de pe parcursul nopților să fie situate între -2 grade C și +4 grade C, față de normalul perioadei, care ar fi trebuit să pornească de la -10 grade C, respectiv să fie temperaturi sub 0 grade.

Temperaturile de pe parcursul zilelor de sărbători vor fi situate între 2 grade C și 10 grade Celsius, cu mențiunea că, în unele zile, în anumite regiuni, chiar se vor depăși aceste estimări. Probabilitatea ca temperaturile să fie mai ridicate de 10 grade Celsius există în regiunile sudice.

Aceste valori menționate sunt, aproximativ, cu 6 grade mai ridicate față de temperaturile normale pentru data din calendar la care ne aflăm.

Doar în zona montană înaltă ar mai putea exista episode cu ninsoare, mai exact să se mai depună strat de zăpadă suplimentar, față de cel existent acum.

Nu există, momentan, cel puțin până spre sfârșitul anului, atenționări cu privire la un episod cu vreme mai severă, în afară de posibilele intensificări ale vântului, așa cum sunt și în această perioadă. Nu avem nicio atenționare cu privire la precipitații abundente, care să genereze probleme, dar nici al unui episod cu temperaturi scăzute ori foarte ridicate”, a declarat pentru Digi24 Florinela Georgesc, director ANM.

Prognoza meteo pentru Revelion

“Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acea perioadă în regiunile sudice și estice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, cu posibilitatea unui ușor exces în extremitatea de sud a teritoriului”, a mai precizat sursa Digi24.

Ce vreme anunță meteorologii pentru prima lună a anului 2025

“În mod normal, statistic vorbind, lunile ianuarie și februarie sunt cele mai reci luni, la noi în țară, potrivit estimărilor medii făcute în ultimii ani. În primele luni ale anului, suntem predispuși la fenomenele cele mai severe de iarnă. Chiar dacă estimările de la această perioadă sunt relativ favorabile, cu temperaturi normale, nu putem exclude posibilitatea (chiar și redusă) de apariție a fenomenelor mai severe.

Pentru prima săptămână din luna ianuarie 2025, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. În ceea ce privește cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă, acestea vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

Recomandarea mea este ca oamenii să verifice și informarea nivometeorologică pentru sfârșitul de an. Stratul de zăpadă depus la munte, în condiții de variație importantă a temperaturii, și în condițiile vântului puternic pe care l-am avut în această perioadă, mențin pericolul de apariție al avalanșei”, conchide directorul ANM.

În următoarea perioadă, există riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici sau medii în zonele montane

“Vântul puternic va spulbera zăpada existentă la altitudini mari, depunând-o în troiene însemnate pe văi și formând noi plăci de vânt. Zăpada veche este încă ușoară, cu rezistență scăzută și legături slabe între cristale, care permit fisurarea ei cu ușurință. La suprafață se vor forma, noaptea, cruste subțiri de reîngheț. Stratul de zăpadă este mai însemnat în Carpații Orientali și estul celor Meridionali, unde depășește local 40, 60 cm, iar în zonele adăpostite sunt depozite mari, de până la 1-2 metri.

Stratul fragil din partea superioară a zăpezii se poate rupe/fisura la suprasarcini, sporind astfel riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici sau medii acolo unde sunt deja acumulări mai consistente.

Odată cu încălzirea însemnată din data de 19 decembrie, când valorile diurne de temperatură vor fi pozitive și zăpada de la suprafață se va umezi, va exista riscul declanșării spontane a unor avalanșe de topire de suprafață, risc sporit la trecerea schiorilor sau turiștilor. Riscul declanșării avalanșelor va fi însemnat în zona înaltă, de peste 1800 m, a Munților Făgăraș și Bucegi, iar în rest va fi moderat sau chiar redus”, potrivit meteoromania.