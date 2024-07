Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru următoarele două zile, dar avertizează că temperaturile de peste 40 de grade Celsius se vor menține și săptămâna viitoare. De asemenea, ne așteaptă nopți tropicale cu temperaturi de aproape 30 de grade Celsius.

„Codul roșu începe sâmbătă. Nu doar că e cel mai extins cod roșu emis vreodată de ANM, dar va fi și cel mai extins cod roșu în timp. Deocamdată vorbim despre două zile, dar cum arată prognozele, indică că e foarte probabil ca la începutul săptămânii viitoare temperaturile să fie chiar mai ridicate. Probabilitatea este de peste 80% ca temperaturile să fie extrem de ridicate și luni, marți și miercuri. După cinci zile de foc în unele zone va fi o scădere, în partea de nord-est a țării, dar scăderea nu va fi până la 28 de grade Celsius pentru multe zile. Semnalul e că retragerea masei de aer spre Peninsula Balcanică este de scurtă durată. E posibil ca peste o săptămână să discutăm că în sudul țării vom avea temperaturi de 33-40 de grade Celsius până la sfârșitul lunii”, a mai explicat meteorologul.

Săptămâna viitoare ne așteaptă temperaturi record în toată țara

Săptămâna viitoare ne așteaptă temperaturi record în toată țara, avertizează meteorologii. De altfel, în miezul zilei, în centrul Bucureștiului temperatura resimțită la nivelul asfaltului este în jur de 60 de grade Celsius.

„Putem spune, fără să greșim, că se întrunesc condițiile ca pentru foarte multe localități din țara noastră, temperaturile cele mai ridicate înregistrate vreodată să fie depășite în această săptămână.(...) În mijlocul Bucureștiului, la ora 15-16, la un metru deasupra asfaltului, pe un refugiu al unui mijloc de transport temperatura ajunge liniștit la 50-60 de grade Celsius. E ceea ce locuitorii Capitalei întâlnesc în viața de zi cu zi. Pe un bulevard mare, pe un refugiu de tramvai, în imediata apropiere de asfalt, unde circulă mașini, simți la nivelul picioarelor aer fierbinte”, a adăugat meteorologul.

Temperaturile nu vor coborî foarte mult nici noaptea.

„În timpul nopților nu numai că temperaturile nu scad sub 20 de grade Celsius, ci în unele localități, cum e și Bucureștiul, nu coboară nici sub 25 de grade Celsius. Per total ele se vor situa frecvent în decurs de 24 de ore în apropierea pragului de 30 de grade Celsius. Și la mare temperaturile sunt extrem de ridicate în această perioadă. Ieri, stația de la Constanța a înregistrat un record lunar, vorbim de 33 de grade Celsius în aer la Costinești. Briza, practic, a fost inexistentă. Temperatura apei este de 27 de grade Celsius. O situație normală ar fi ca temperatura din aer să fie aproape de cea a mării, pentru că acesta este efectul brizei”, a declarat Gabriela Băncilă.

Din cauza caniculei crește și riscul de incendii, avertizează meteorologii.

„Această situație deosebită va potența incendiile, care deja au început. Gradul de uscăciune e foarte ridicat în sudul țării”, a adăugat meteorologul ANM.

