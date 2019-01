A început maratonul de transplant renal 

La Braşov a început un adevărat maraton de transplant renal. Timp de trei zile, o echipă interdisciplinară de medici din România, Elveţia şi Belgia va face patru intervenţii de transplant renal, adică opt operaţii de sustragere şi implantare de rinichi de la donatori vii. Intervenţiile de sustragere a organelor se fac cu ajutorul unui robot de înaltă performanţă, iar, în premieră, în medicina din Europa de Est, şi unul dintre implanturi se va face cu ajutorul robotului. Intervenţiile sunt realizate pro bono la un spital privat din Braşov.

Laurenţiu are 26 de ani şi este din Bucureşti. În urmă cu mai puţin de doi ani a aflat că suferă de o boală autoimună care îi deteriorează funcţia renală.

"Practic, la un an de zile de la diagnosticare a trebuit să încep dializa pentru a putea supravieţui. Boala nu te întreabă niciodată la ce vârstă să te atace, dacă eşti pregătit pentru ea, dacă ai alte planuri la acel moment", Laurenţiu, pacient.

Singura lui şansă la o viaţă normală este transplantul. Pentru că nimeni din familie nu a fost compatibil, ajutorul a venit din partea soţiei lui.

"Am făcut primele analize necesare şi am venit direct aici, nu am fost în altă parte. Şi când am venit aici şi am vorbit prima dată cu domnul doctor Moldovan am plecat atât de încântaţi de aici! Ne-a dat foarte mare încredere se poate, se poate face. Toţi ştim că se poate trăi cu un singur rinichi şi atâta timp cât ştii asta, de ce să nu o faci? ", Mirela, donor.

Interveţia de transplant va avea loc sămbătă şi se va face cu ajutorul unui robot chirurgical de înalta performanţă. În premieră pentru europa de Est, atât extragerea rinichilor de la cei doi pacienţi, cât şI implantarea rinichiului sănătos se vor face cu această tehnică.

"Dacă până acum făceam doar prelevările robotic, iată, că şi implantarea poate fi făcută robotic, fiind, aşa cum am zis, o tehnologie de înaltă performanţă, în Europa, la momentul ăsta, existând undeva la 120 de cazuri făcute din câteva milioane de pacienţi transplantaţi, deci, suntem undeva între primele centre din Europa, în primele zece centre care fac acest tip de procedură", dr. Bogdan Moldovan, medic primar chirurg Spitalul Sf Constantin Braşov.

Tot cu robotul chirurgical au fost transplantaţi astăzi alţi doi pacineţi, iar mâine va urma al treilea. Toate intervenţiile chirurgicale sunt făcute pro bono de o echipă mixtă De medici din Elvetia, Belgia şI România, iar recuperarea donatorilor este rapidă.

"Va însemna pentru pacient lipsa durerii, mobilizare foarte precoce, şi o externare rapida şi o reîntoarcere în familie şi la activitatea profesională cât mai rapidă", dr. Nicolae Crişan, medic primar nefrolog.

Spitalul Sfântul Constantin din Braşov este singura clinică privată din ţară unde se fac astfel de intervenţii cu ajutorul robotului DaVinci. Deoarece actuala Lege a Transplantului nu permite decontarea CAS a intervenţiilor de

transplant efectuate în centrele private, costurile sunt suportate de pacienţi şi de fundaţia spitalului, iar medicii operează pro bono.

Reporter: Claudiu Loghin/ Operator: Ionuţ Tenie

