Actor ziua, taximetrist noaptea pentru a-și întreține familia. Ce episod i-a schimba viața

"Nu uitaţi să zâmbiţi", este deviza actorului orădean Sebastian Lupu, despre care acesta a vorbit la Vocile Bihorului. Actorul distribuie zilnic anecdote pe reţele de socializare, în încercarea de a-i face pe ceilalţi să se simtă mai bine. Puţini ştiu că îndrăgitul artist a trecut în 2014 printr-un episod care i-a schimbat viaţa.

“În 2014 am avut un eveniment nefericit: am avut două pareze. Şi după ce am trecut, am avut o stare foarte proastă, aveam amorţeli, am fost la doctori, am făcut analize şi mi-am dat seama că am ceva la nivel mental, psihic”, a explicat Sebastian Lupu.

Actorul nu a avut o viaţă foarte uşoară la începuturile sale în teatru. Din cauza salariilor mici, era obligat să lucreze şi ca taximetrist, iar epuizarea s-a instalat după patru ani de muncă aproape neîntreruptă.

“Între 2000 şi 2004, ziua eram la teatru, jucam în multe piese, iar la 10 seara mă urcam în taxi până dimineaţa, patru ani la rând. În fiecare zi şi în noaptea de Revelion. Sigur că zâmbete oamenilor la spectacole erau importante, dar eu aveam un copil căruia trebuia să îi dau să pape”, își amintește Sebastian Lupu.

După episodul nefericit al semiparezei, artistul a decis că e momentul unor schimbări majore în viaţa sa. Şi a început cu propria atitudine: „N-aveam chef de zâmbit, îţi dai seama, atunci am început mecanic să zâmbesc. Am stat aşa vreo 10 minute şi mi-am dat seama că starea de bine se instalează. Atunci m-am decis: hai să le urez celorlalţi să zâmbească, hai să se gândească la lucruri pozitive.”

Sebi Lupu coordonează în prezent trupa Arcadia, este căsătorit şi are doi copii.

Redactor: Bogdan Băcilă

Etichete:

,

,

,

,

,