Cauza accidentului de la Diosig: autoturismul circula cu viteză neadaptată la șoseaua umedă

Primele cercetări ale polițiștilor arată că tragedia de pe DN19, de la Diosig, unde și-au pierdut viața psihologul Penitenciarului din Oradea și un pasager din aceeași mașină a fost provocată de viteza neadaptată la condițiile de ploaie din această dimineață. Alți doi pasageri din autoturism, printre care și un minor, sunt în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea.

foto: ISU Crișana

Primele verificări ale polițiștilor rutieri au stabilit că autoturismul condus de Delia Cormoș venea dinspre Diosig spre Oradea. Într-o curbă, mașina a pătruns pe contransens, unde circula o autoutilitară. Șoferița a pierdut controlul volanului pentru că nu a adaptat viteza mașinii la condițiile de carosabil umed, este concluzia preliminară a oamenilor legii.

"În timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum - carosabil umed, pe timp de ploaie. Astfel, într-o curbă periculoasă la dreapta, semnalizată corespunzător, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu o autospecială, condusă regulamentar de un bărbat de 58 de ani, din municipiul Oradea", a transmis comisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

Șoferul autoutilitarei spune că a încercat să evite impactul și a tras de volan spre șanțul de la marginea drumului. Deși a ieșit de pe șosea, nu a putut împiedica ciocnirea violentă dintre cele două vehicule.

"- Noi am tras-o pe dreapta, să încercăm să evităm.

- Ați văzut că vine pe contrasens?

- Da, dar s-a întâmplat în câteva secunde. Am venit vreo câțiva metri și am intrat în șanț", a mărturisit șoferul autoutilitarei.

"În urma accidentului rutier, femeia de 38 de ani care conducea autoturismul și un bărbat de 35 de ani, din comuna Șimian, județul Bihor, pasager în autoturism, au suferit leziuni care le-au provocat decesul. De asemenea, un bărbat de 28 de ani și un tânăr de 15 ani, ambii din localitatea bihoreană Voivozi, pasageri în autoturism, au suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora au fost transportați la spital", a precizat comisarul Alina Dinu.

Bărbatul de 28 de ani este în cod roșu la Spitalul Județean din Oradea și urmează să fie operat, au confirmat medicii din cadrul UPU. În schimb, minorul este stabil din punct de vedere medical.

Reporter: Bianca Firezar

Editor web: Adrian Laboș

