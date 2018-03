Înşelăciune cu slujbe în Germania, descoperită de un tânăr care a recunoscut vocea falsului recrutor

Un anunţ de angajare care sună prea bine ca să fie adevărat este, de cele mai multe ori, o tentativă de înșelăciune. A descoperit-o un tânăr bihorean, care a răspuns unui anunț prin care i se oferea posibilitatea să câștige 2600 de euro pe lună muncind în Germania. În schimb, recrutorul, care s-a prezentat ca angajat al AJOFM Arad, cerea 210 euro. Tânărul a verificat însă autenticitatea anunțului și a rămas cu banii în buzunar.

discuţie reclamant - "recrutor"

"- De la AJOFM Arad sunteţi, ca să fiu sigur...să nu încurc aici cu bănuţii, să le spun şi prietenilor.

- Da, da.

- Deci de la AJOFM Arad şi atunci noi mergem după contract la AJOFM Oradea.

- Da, da.

- Le ridicăm de acolo. Am înţeles. Şi taxa pe fiecare e 105 euro.

- Da, da."

Acum câteva zile, Florin Manciu a găsit anunţ online prin care erau căutați muncitori pentru un abator din Germania. Atras de salariul de 2600 de euro și de faptul că slujba era oferită de "agenţia forţelor de muncă", bărbatul a sunat la telefonul indicat în anunţ şi a cerut informaţii pentru el şi încă un prieten.

Persoana de la celălalt capăt al firului i-ar fi cerut câte 105 euro şi să trimită apoi actele necesare la AJOFM Bihor.

"A spus că este de la AJOFM Arad şi nu trebuie să mă duc la AJOFM absolut nicăieri. Trebuie să stau acasă, să mă duc la bancă şi să pun pe numele lui o sumă de bani. Trebuie să trimit copie după buletin, trebuia să fac analize ca să fie mai credibil şi trebuia să le trimit banii cât mai repede, deci făceau o presare foarte, foarte mare", povesteşte Florin Manciu.

Înainte să facă toate acestea, tânărul a sunat la AJOFM Arad, unde i s-a spus că instituţia nu a dat anunţul de care se interesa. Şeful instituţiei similare din Bihor a aflat de la echipa Digi24 Oradea că numele agenţiei locale a fost folosit în tentativa de înşelăciune.

"Aflăm şi noi de la dumneavoastră, în premieră, această informaţie. Vă asigur că ne sesizăm în momentul de faţă şi depunem toate eforturile şi toate demersurile pentru a sesiza organele statului. Ce vă pot spune, atât: noi, AJOFM Bihor, cât şi colegii mei de la AJOFM Arad, cât şi întreg serviciul public de Ocupare din România se delimitează total de acest tip de acţiuni", a precizat Csaba Bekesi, directorul AJOFM Bihor.

Florin Manciu bănuieşte că în spatele falsului anunţ se află aceeaşi persoană în capcana căreia a căzut în urmă cu cinci ani. Vocea i se pare cunoscută, spune bărbatul. În 2013, el şi prietenii lui cu care a mers la Arad au rămas fără bani după ce o agenţie de recrutare nu le-a mai dat slujba promisă în Germania.

"Mi-a spus că are foarte multe locuri de muncă, are nevoie de foarte mulţi oameni şi eu, cum l-am crezut, eram foarte tânăr, aveam atunci 19 ani, am sunat şi mai mulţi prieteni. Am mers cu cinci prieteni acolo, la fiecare ne-a luat cinci sute de lei, ne-a făcut un contract de mediere în care aveam şi ştampilă, chitanţă, tot, tot. Erau foarte multe persoane, peste 60, plin de oameni, la fiecare le-a luat o sută de euro, alţii cinci sute (n.r.- lei), care cum, nu conta", spune tânărul.

Conducerea Agenţiei Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor a depus o plângere pentru înşelăciune, iar Poliţia a deschis un dosar penal.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuţa