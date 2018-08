Zeci de meşteri populari vin la Târgul de 500 de ani din Bihor

Târgul Corvinilor revine în comuna bihoreană Lugașu de Jos. Numit și Târgul de 500 de ani, evenimentul va aduna peste 160 de meșteri populari, comercianți de antichități, produse locale și alte obiecte.

Vor participa în jur de 30 de meșteri populari veniți din mai multe județe ale țării, iar unii dintre ei vor împărtăși vizitatorilor tehnici vechi de lucru.

Organizatorii au pregătit și o zonă dedicată celor mici, cu un parc de distracții și piese de teatru. În schimb, pe scena mare vor urca artiști de muzică ușoară și populară.

"Am reluat un târg de 500 de ani care funcționa fără întreruperi pe raza comunei Lugașu de Jos, după aceea s-a mutat pe raza orașului Aleșd. Are o tradiție foarte veche și, din câte se pare, are și un viitor. Primăria asigură infrastructura, în rest contribuțiabănească va fi foarte redusă", susţine Levente Sorban, primarul comunei Lugașu de Jos.

"Am pus la punct deja cu două luni, două luni și jumătate înaintea târgului o hartă pe care am pus-o la dispoziția comercianților. (...) Am creat și o pagină web, atât pentru vizitatorii site-ului, cât și pentru comercianți, ca să avem un fel de punct de reper pe internet", a declarat Attila Ples, din cadrul asociației "Viitorul Regiunii Crișurilor".

Târgul Corvinilor se află la cea de-a doua ediție și va avea loc în perioada 23-27 august, pe pășunea dintre Urvind și Lugașu de Jos, lângă Drumul Național 1.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

Etichete:

,

,

,

,

,