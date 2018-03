Fetiță de 4 ani, ucisă de mamă

Caz cutremurător la Timișoara. O educatoare şi-ar fi ucis copila, în vârstă de patru ani, apoi a sunat la poliție să-şi mărturisească fapta. Polițiștii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a intra în casa femeii. Au găsit-o pe fetiță în cadă, fără suflare. Nimeni din familie sau dintre cunoscuți nu bănuiau că femeia este în stare să îşi ucidă propriul copil.

Femeia de 38 de ani s-a închis în baie cu fetița sa de numai 4 ani şi i-a tăiat acesteia venele după care a înecat-o în vană. Apoi a sunat la 112 şi a povestit ce a făcut. Când au ajuns, polițiștii au spart ușa, dar pentru fetiță era prea târziu.

"Nu am avut certuri mari nu ne-am certat nu am văzut nici un gest care să prevestească treaba asta...a fost așa...am venit acasă și m-am trezit în fața faptului împlinit....nu am cuvinte...nu te aștepți. Am dus fata la grădiniță s-a întors de la grădiniță...eu am plecat la serviciu nu am avut nici o discuție în contradictoriu gravă ca să spun așa. (reporter: cum era ca mamă?) Ca să vă dau un exemplu când a mică emigra de la ea din pat în patul nostru de exemplu primul lucru fugea la mama...mami am venit sa te pup și să-ți spun cât de iubesc doar ca să poată fie luată în brațe și să o primim în patul nostru...relația dintre mamă și fiică aș putea spune că era mai apropiată decât tată și fiică”, a declarat Marius Neț, tatăl fetiței.

După ce şi-a ucis propriul copil, mama a încercat să se sinucidă. A înghițit mai multe pastile şi erbicid.

”În cursul dimineții, pacienta a ajuns la spitalul nostru prin transfer, ea a fost internată pe secția toxicologie a terapiei intensive a spitalului nostru, a fost supusă terapiei prin hemodializă, este stabilă, conștientă şi a fost transferată pe secția de psihiatria acolo unde va rămâne sub supravegherea medicilor”, a declarat Andreea Bolboros, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Timișoara.

Femeia este educatoare de 15 ani la grădinița din satul Murani. Directoarea instituției de care aparține grădinița este uimită de fapta femeii.

"Din punct de vedere profesional, doamna a fost o colegă demnă de respectul nostru. Nu am avut niciun fel de divergență, niciun fel de reclamație”, a declarat Diana Urzică, directorul școlii generale Pișchia.

Educatoarea nu a mai fost testată psihologic din 2012, de când aceste evaluări au fost eliminate din sistemul de învățământ.

"Nu se face valoarea psihologică, deci nu putem vorbi de mai des sau mai puțin sau mai rar. De câțiva ani ea a fost scoasă ca și obligativitate. Nu mai este obligatorie. În urmă cu 3 săptămâni s-a adresat conducerii unității de învățământ, solicitând un concediu fără plată pentru o perioadă de timp limitată. Este un drept de care pot uza cadrele din sistemul educațional. Conducerea unității a spus că a motivat, la fundamentarea cererii, faptul că a obosit să facă naveta. De 5 ani de zile dumneaei făcea naveta între Timișoara și grădinița din Murani", a declarat Aura Danielescu, inspectorul școlar general al ISJ Timiș.

Nimeni din satul în care preda nu credea că educatoarea este în stare de o faptă de o asemenea cruzime.

Specialiștii spun că astfel de astfel de acțiuni sunt capabile persoanele care, cel mai probabil, au probleme de natură psihiatrică.

”Nu vorbim de o educatoare, ci de o faptă penală care probabil că are în spate, ca şi în alte povești, o patologie psihiatrică fie nediagnosticată, fie insuficient tratată. Doresc să le spun oamenilor că niciodată când o persoană cu probleme de sănătate mintală vorbește, nu glumește, chiar şi când o spune pe ton de glumă”, a declarat Gabriel Diaconu, medic psihiatru

Educatoarea care şi-a ucis fetița este acum în arestul poliției. Ea poate sta până la 25 de ani în închisoare.

reporteri: Caterina Ledrer, Laura Vieru

operatori: Mihai Pop, Dan Şoşdean, Dan Petcu