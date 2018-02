Reintegrarea socială, o luptă în România

Reintegrarea socială pare să fie o luptă extrem de grea pentru români. Puținii oameni care reușesc să lase în urmă viața de pe stradă, îşi găsesc un loc de muncă şi o casă se lovesc de alte probleme cu statul, care nu le oferă niciun fel de protecție. Este şi povestea lui Kendi Arpad, un timişorean care a reușit să își schimbe viața după 12 ani petrecuți pe stradă. După ce s-a reintegrat, fiscul i-a pus oprire pe puținii bani pe care îi câștigă. Asta, pentru că în anii în care nu a avut adăpost, omul a fost amendat de aproape 1.000 de ori.

El este Kendi Arpad. Are 46 de ani şi a muncit în tinerețe la mina din Lupeni. A rămas fără loc de muncă şi a avenit să îşi încerce norocul la Timișoara. Timp de 10 ani, nu a reușit. A trăit sub cerul liber, în frig şi ploaie. Şi, pentru că nu avea documente de identitate, a fost amendat de aproape o mie de ori. Acum, are un acoperiș deasupra capului şi un serviciu. Dar şi peste o mie de amenzi neachitate din vremea în care hoinărea pe străzi. Fiscul i-a pus poprire pe salariu pentru datoria de 44.000 de lei.

”Bine, eu pentru toată ziua aveam probleme. Beam o bere, fumam o țigară, deci fiind al străzii, find toată ziua afară. Aşa ca să nu mă pierd, eram toată ziua prin centru şi în contactele astea eram oprit şi eram amendat. (reporter: Erau aceiași agenți? Te cunoșteau deja?) Da, da”, a declarat Kendi Arpad.

Arpy muncește la o firmă de curățenie. Angajatorul spune că s-a integrat în colectiv şi regretă că trebuie să îi rețină lună de lună 350 de lei din salariul de 1.400 de lei pe care îl câștigă.

”Nu a fost nimic care să ne împiedice să îl angajăm. A fost aşa o perioadă de integrare, dar acum, după 8 - 10 luni de când lucrăm împreună ne ajută şi în zona industrială, dar şi pe partea de proiecte comerciale birouri, depozite şi aşa mai departe. Colaborează bine cu colegii, e o persoană de ajutor”, a declarat Gigi Honcaş, patron firmă de curățenie.

Arpy a fost salvat de pe stradă de un sportiv de performanță din Timișoara. Acesta este revoltat de faptul că statul, în loc să îi ofere ajutor, îi pune beţe în roate omului.

”Nu este normal ca un om care a suferit 10 ani pe stradă fără bani, fără mâncare, în frig, în ploaie, atunci când se reintegrează acesta să fie efectiv decapitat. Şi nu este normal să nu ajuți un asemenea om care s-a integrat perfect. Şi atenție! În cei 10 ani el nu a cerșit, nu a furat, nu a făcut scandal”, a declarat Ştefan Cojocnean, sportiv.

În sprijinul lui Kendi Arpad a sărit şi un avocat. Îl reprezintă gratuit şi este decis să depună plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Vrea să conteste amenzile pe care le-a primit bărbatul pentru că, spune el, agenții care l-au sancționat au încălcat legea.

”În mod clar, cert, în foarte multe procese verbale de contravenție mențiunile de la acea rubrică alte mențiuni, semnătura sau semnăturile nu corespund cu scrisul și semnătura uzuală a lui Kendi Arpad. Drept pentru care cred că acolo, cineva sau mai mulți agenți constatatori au comis anumite fapte de natură penală”, a declarat Robert Szasz, avocat.

Deocamdată, plângerea penală este în rem. După cercetarea faptelor, avocatul va încerca să convingă autoritățile fiscale să retragă poprirea pusă pe salariul lui Arpy. Cu atât mai mult cu cât omul ar urma să plătească un sfert din salariul lunar, timp de 10 ani, până la acoperirea datoriei.

