S-a deschis hotelul de gheaţă

Hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac a fost deschis sâmbătă. Michael Jackson şi Elvis vor veghea, printre alţii, somnul turiştilor din palatul de cleştar. Tema de anul acesta este muzica.

Paturile, noptierele, pereţii, mesele şi scaunele respectă definiţia hotelului de gheaţă. Temperatura din interior abia trece de zero grade Celsius. Friguroşii au la dispoziţie piei de animale aşezate pe pat şi saltele care nu se udă. Iar Freddie Mercury şi cei de la Rolling Stones încearcă să încălzească atmosfera chiar dacă sunt sculptaţi în gheaţă.

"Am mai fost în câţiva ani, dar de la an la an se face din ce în ce mai frumos", vizitator

Printre cei care s-au delectat cu inaugurarea hotelului de gheaţă Bâlea a fost şi ambasadorul Canadei la Bucureşti, un colecţionar de amintiri fantastice din România.

"Este spectaculos! Avem şi noi un hotel de gheaţă in Canada, ştiu că mai este unul în Suedia. Pentru România, Faptul că se construieşte un hotel de gheaţă aici, în Transilvania, în ultimii ani, pune ţara pe harta turismului de iarnă", Kevin Hamilton - ambasadorul Canadei la Bucuresti.

De altfel, străinii sunt cei mai numeroşi oaspeţi ai hotelului de gheaţă unde o camera costă 419 lei pe noapte în timpul săptămânii.

"Până în acest moment la Hotelul de Gheaţă au fost cazate peste 500 de persoane. Marea majoritate a turiştilor care se cazează la noi sunt din Marea Britanie. În jur de 95% sunt straini, iar numai 5% sunt români",Daniel Corbu - manager marketing hotel.

Pentru Lucian şi Mihaela, Bâlea va fi mereu un loc special: acolo şi-au spus "Da".

"Bâlea Lac este un colţ de rai care a îndeplinit începutul de poveste al vieţii noastre", Lucian.

"Ne uraţi casă de piatra, pentru că de gheaţă am avut deja", Mihaela.

Hotelul de Gheaţă este la o altitudine de peste 2.000 de metri în masivul Făgăraş. Construit numai din gheaţă scoasă din lacul Bâlea primeşte şi turişti care vor doar să îl viziteze.