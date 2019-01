Soluţie împotriva soţilor violenţi

Au dreptul legal să spargă uşa, în situaţii extreme şi chiar să-i evacueze din locuinţă pe cei care-şi pun în pericol partenerii de viaţă. Este acul pe care poliţiştii l-au primit pentru cojocul agresorilor implicaţi în acte de violenţă domestică. Ordinul de protecţie provizoriu e emis pe loc de poliţişti şi, confirmat de instanţă, poate ţine agresorul departe de victime, pentru maxim jumătate de an.

"M-a-mpins, m-am zbătut, am căzut jos, lângă uşă. Copilul a strigat să termine, că sună la Poliţie, nu a înţeles. Cumva, am reuşit să trec de el, după care m-a împins din nou şi apoi am fugit cu copiii în cameră", victimă.

Totul s-a petrecut pe 9 ianuarie, la prânz, într-o locuinţă din municipiul Braşov, de faţă cu cei doi copii minori, ai familiei.

"El nu a putut să intre, forţa noastră a fost mai mare şi după aceea s-a-ntors, a scos pistolul şi l-a armat şi a vrut să tragă prin geam, în noi", victimă.

Chair sub ameninţarea armei, cel mai mare dintre copii a sunat la 112. Poliţia a ajuns înainte ca bărbatul să tragă, dar minutele scurse au fost un coşmar, pentru toate cele trei victime.

"Erau destul de afectaţi, mai ales doamna. Se vedea clar că a fost ceva rău", victimă.

Poliţiştii i-au ridicat pe loc soţului agresiv arma, un pistol cu aer comprimat, de calibru 9 milimetri. Şi au emis, tot imediat, un Ordin de protecţie provizoriu. E actul prin care l-au scos imediat pe bărbat din propria locuinţă şi i-au interzis să se apropie de familie, la o distanţă mai mică de 200 de metri. Legislaţia privind emiterea acestor ordine e în vigoare de pe 28 decembrie 2018. E nevoie doar de o sesizare, de orice fel, a Poliţiei.

"Imediat după apel, poliţiştii merg la locuinţă şi pot forţa uşa, dacă situaţia este gravă şi nimeni nu răspunde. Potrivit legii, poliţiştii îl pot îndepărta din locuinţă pe agresor, chiar dacă acesta este proprietar", Claudiu Loghin, jurnalist Digi24.

Odată ajunşi în locuinţă, poliţiştii au de pus victimei 21 de întrebări. Îi interesează, de exemplu, cine şi cum a fost agresat, ce răni au fost provocate, dacă au existat ameninţări cu moartea, dacă agresorul a folosit vreo armă sau obiecte care pot răni, dacă victimele se mai tem de ceva ori dacă agresorul controlează frecvent activităţile victimelor, convorbirile lor sau corespondenţa electronică. La Braşov, toţi poliţiştii de ordine publică au fost instruiţi pentru emiterea Ordinelor de protecţie, încă înainte de 28 decembrie 2018. Şi au emis primul ordin exact în acea zi.

"La nivelul judeţului Braşov, au fost emise un număr de 19 ordine de protecţie provizorii. În momentul în care a fost realizată o statistică la nivel naţional, ne situam pe primul loc, noi şi Bucureştiul", cms. şef Ciprian Codescu, şef Serviciul Ordine Publică, IPJ Braşov.

Poliţistul care emite ordinul poate consemna în act propriile constatări legate de ce a văzut la faţa locului, inclusiv dacă victimele au fost vizibil sub teroarea agresorului. Ordinul provizoriu se emite pentru maxim cinci zile, iar instanţa îl poate confirma pentru jumătate de an. Încălcarea ordinului e infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare până la un an.

Reporter: Claudiu Loghin

Operator: Rapo Zoltan

