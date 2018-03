Soluții pentru decongestionarea traficului

Skateboard-ul electric - este soluția găsită de doi tineri din Timișoara pentru traficul aglomerat și poluarea din marile orașe. Cu o autonomie de până la 35 de km, acesta se încarcă la priză și este acționat din telecomandă. Ideea lor a atras deja atenția specialiștilor din IT și electronică și sunt foarte aproape de a scoate produsul pe piață.

Ecologic, ușor de transportat și cu o durată de viață de aproximativ 10 ani - sunt atuurile skateboardului electric dezvoltat de doi tineri din Timișoara. Andrei și Sorin sunt ingineri, iar în timpul liber sunt echipa care a dezvoltat skateboardul electric.

”Acum 2ani, 2 ani jumătate mi s-a furat bicicleta din casa scării și atunci am ajuns la concluzia că îmi trebuie ceva cu care pot să mă duc la serviciu și care să pot să-l iau cu mine sau să nu poată fi luat”, a declarat Andrei Bora, inventatori skateboard electric.

Au lucrat doi ani şi jumătate ca ideea lor să fie pusă în practică. Aparatul este din lemn stratificat și la prima vedere nu are nimic în plus față de un skate normal. Doar că, sub placa de lemn, a fost atașat un sistem electric, acționat cu un controller.

”Autonomie între 25 și 35 de km, în funcție de dimenisiunea bateriei pentru că vrem să oferim 2 variante de baterie. Viteza maximă 30 de km la oră și timp de încărcare, în funcție de încărcător, între 3 ore și o oră jumătate”, a declarat Sorin Dăbiște, inventatori skateboard electric.

Cei doi lucrează într-un atelier pe care l-au închiriat. Acolo își petrec mai tot timpul liber. Rezultatul de până acum a atras atenția specialiștilor din domeniu. Echipa este una dintre cele 13 care au vor beneficia de un program de mentorat, după ce au participat la Innovation Labs.

”Juriul a văzut în ei potențialul de a ajunge la un moment la un start-up încorporat, care să înceapă producția de serie, să ajungă la clienți și efectiv să transforme comunitatea”, a declarat Vlad Stanciu coordonator Innovation Labs.

Echipa din Timișoara și-a creat singură inclusiv uneltele electrice folosite să taie materialele pentru construcția skateboardului electric.

Reporter: Alexandra Marian / operator: Dan Petcu