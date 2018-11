Povestea avionului MiG-21 Lancer. Cine este singura femeie pilot, din România, pe un astfel de avion de luptă

MiG-ul 21 Lancer, probabil cel mai cunoscut avion sovietic al secolului al XX-lea, mai are încă destule de spus în mâinile pricepute ale piloţilor români de supersonice. Şi chiar dacă nu au fost ocolite de probleme, specialiştii spun că MiG-urile îmbunătăţite la sfârşitul anilor '90 nu vor dispărea prea curând din dotarea Forţelor Aeriene Române.

Zgomotul asurzitor al turbomotoarelor Tumansky răsună zi de zi în baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Piloții care urcă la manșele MiG-urilor sunt mereu pregătiți de misiune.

„A crescut foarte multe generații de piloți militari MiG-ul 21 și Lancerul. E un avion care îndură multe. Deși lumea spune că din punct de vedere al tehnicii de pilotaj e relativ greu de zburat, e totuși un avion de generația a treia”, spune Florin Jugrăvescu, pilot Escadrila 86.

Primul MiG a intrat în dotarea forțelor aeriene române în 1962. Astăzi, vânătorii aerului zboară cu MiG-ul 21 Lancer, o variantă îmbunătățită la sfârşitul anilor '90 şi, încă o dată, la începutul anilor 2000. Sunt avionele supersonice pe care le auzim mereu când suntem la mare și care ne veghează 24 de ore din 24, laolaltă cu aparate de zbor precum CF 18 Hornet sau Eurofighter Typhoon.

„Este un avion la care mentenanța este ușoară, este fiabil, deși generația este puțin mai veche față de cele mai noi aeronave, este capabil să intercepteze avioane de la o distanță apreciabil bună”, afirmă Silviu Crăcană, șef atelier Escadrila 861.

În 1992, România intra într-un program amplu de modernizare, a MiG-urilor deja existente. Asta pentru că alianța nord-atlantică avea cerințe tot mai mari, iar țara noastră trebuia să se ridice la standarde. Așa a apărut și varianta MiG21 Lancer, folosită și în prezent de piloții români.

Specialiștii spun că în momentul de față România are mai puțin de două escadrile de avioane MiG21 Lancer operaţionale.

„Chiar dacă MiG-ul tinde spre finalul carierei, pentru mine reprezintă doar începutul în aviația de vânătoare și îmi oferă toate posibilitățiile pentru a mă pregăti și a performa pentru un eventual viitor la aeronava multirol. Țineți minte cum a fost primul zbor cu MiG-ul? Rapid! Foarte rapid”, spune Alin Plop, pilot Escadrila 861.

Sunt mulți cei care susțin că aparatele vechi de 40 de ani sunt demodate, depășite, ba chiar periculoase, dar cei care se ocupă de ele garantează că MiG-urile pot îndeplini fără probleme orice misiune.

„Primul contact cu zborul a fost oarecum dur, poate chiar m-am speriat puţin, dar se învaţă pe parcurs şi deprinderile se dobândesc. Trebuie să fie pasionat, determinat, hotărât şi conştient că zborul înseamnă multă muncă şi multă pregătire, dar în acelaşi timp satisfacţie deplină”, mărturisește Romina Mîrza.

Romina Mîrza este singura femeie-pilot din România care zboară pe MiG-21 Lancer.

„Îmi amintesc că în clasa X-a am fost chiar aici în Baza 71 Aeriană şi am gustat puţin atunci din ceea ce înseamnă zbor, mai exact simulatorul şi poziţia static. Atunci am urcat pentru prima data în cabina unui Mig21 Lancer şi s-a înfiripat un vis”, spune Romina Mîrza - pilot militar.

Romina are deja peste 300 de ore de zbor, pe patru categorii de aeronave cu aripă fixă.

Avionul MiG-21 Lancer este o aeronavă de luptă supersonică, destinată să execute misiuni în toate condiţiile meteorologice, atât ziua, cât şi noaptea. Autonomia de zbor a acestor aparate este de 644 de kilometri, suficientă pentru aproape orice misiune internă. Poate atinge o viteză maximă de 2.180 de kilometri pe oră.

MiG-ul 21 Lancer are o greutate de 9,8 tone şi poate zbura până la 10.000 metri altitudine. Avionul este dotat cu tun de calibru 22mm şi patru rachete ghidate sau neghidate.

