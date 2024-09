A murit Will Jennings, co-autorul celebrei piese din Titanic „My Heart Will Go On” interpretată de Celine Dion

Will Jennings, co-autor al unor hituri de succes precum „Higher Love” a lui Steve Winwood și „My Heart Will Go On” a lui Celine Dion, a murit la vârsta de 80 de ani, conform mai multor rapoarte din presa americană, relatează BBC.

Jennings a murit în casa sa din Texas, a declarat îngrijitorul său pentru Hollywood Reporter. Cauza morții nu a fost identificată.

Într-o carieră de cinci decenii, bărbatul din micul oraș Kilgore, Texas, și-a început cariera la Hollywood în 1976, iar în 1977 s-a asociat cu compozitorul Richard Kerr pentru a scrie „Looks Like We Made It” a lui Barry Manilow.

Cei doi s-au reunit pentru hitul din top 10 al artistului, „Somewhere in the Night”, doi ani mai târziu.

Jennings a continuat să scrie pentru o serie de artiști legendari, inclusiv B.B. King, Whitney Houston, Mariah Carey, Jimmy Buffett și Roy Orbison.

În timpul carierei sale, Jennings a colaborat la o serie de melodii pentru coloane sonore de film, piese care i-au adus faimă.

În 1983, Jennings a câștigat primul său premiu Oscar pentru melodia „Up Where We Belong”, scrisă pentru filmul „An Officer and a Gentleman” al lui Taylor Hackford.

Opt ani mai târziu, a câștigat un premiu Grammy, precum și o nominalizare la Globul de Aur, pentru scrierea versurilor pentru „Tears in Heaven” a lui Eric Clapton, pentru filmul „Rush”.

Dar mai presus de toate a venit clasicul Celine Dion „My Heart Will Go On”, scris pentru filmul „Titanic” al lui James Cameron – aducându-i un premiu Oscar, un Glob de Aur și un premiu Grammy în 1998.

A fost nominalizat în total la șase premii Grammy și a câștigat trei dintre ele.

În 2006, moștenirea sa a fost consolidată prin introducerea sa în Songwriters Hall of Fame.

Cântărețul Peter Wolf i-a adus un omagiu prietenului său pe rețelele de socializare, scriind: „Un moment trist, trecerea lui Will Jennings, un maestru, o minte strălucită și un spirit blând.”

Fostul solist al trupei J. Geils Band a continuat: „Will și-a împărtășit talentele cu mine, mereu răbdător și generos; a fost un prieten și un profesor prețuit, îmbogățindu-mi viața în atât de multe feluri. A fost o onoare enormă să lucrez cu un astfel de geniu muzical timp de atâția ani... Pentru a cita unul dintre poeții săi preferați, W.B. Yeats, «Gândește-te unde începe și se sfârșește cel mai mult gloria omului și spune că gloria mea a fost că am avut astfel de prieteni»”.

Editor : Ana Petrescu