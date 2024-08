7 motive să vii la Jazz in the Park în toamna asta

Mai e puțin până la ultimul mare festival al verii, anume ediția a XII-a a Jazz in the Park, care va avea loc în bătrânul Parc Etnografic din Cluj-Napoca, în 30 august - 1 septembrie! Din cele 7.000 de locuri disponibile mai bine de 5.000 au fost rezervate deja.

În cazul în care sunteți indeciși, am pregătit o listă de 7 motive pentru care Jazz in the Park va fi cea mai frumoasă experiențe pe care o vei avea în 2024:

1. Locul: Fondat la 1 iunie 1929, Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”, gazda evenimentului, este cel mai vechi muzeu în aer liber din România. El adăpostește cca. 25 de căsuțe vechi de sute de ani, grupate într-un mic sat arhaic care prinde viață în timpul festivalului.

2. Muzica: Ca în fiecare an, organizatorii nu fac niciun fel de compromis când vine vorba de artiști. Avem în lineup trupe de legendă precum Cymande, celebrăm 10 ani de la fondarea trupei Postmodern Jukebox și îi putem asculta pe cei mai importanți jazziști din lume: Avishai Cohen, Tigran Hamasyan sau Manu Katché. Lineup-ul complet poate fi consultat aici.

3. Atelierele & târgurile: Jazz in the Park este renumit pentru activitățile sale. Găsești aici lecții de tobe, lecții de chitară sau pian, dar și activități mai speciale, cum ar fi ateliere de tocătoare de lemn, de gin sau chiar de făcut pizza. Pe lângă ateliere, festivalul are un târg de viniluri și un târg de creatori curatoriat de IARMAROC.com

4. Mâncarea: Curțile parcului găzduiesc numeroase experiențe culinare. Poți fie să servești ceva rapid și să fugi la concerte, fie să iei masa à la carte la restaurantele pop-up din festival. Varietatea e mare: începem cu mâncare tradițională și ajungem la fructe de mare, opțiuni vegetariene sau specialități japoneze.

5. Accesibilitatea: Parcul e în Cluj-Napoca, la 20 minute de centrul orașului, fiind accesibil cu autobuzul, cu taxiul sau chiar pe jos. Mai mult, copiii sub 14 ani intră gratis, iar pentru cei și mai mici, festivalul are o grădiniță în care copii pot participa la activități cât timp părinții iau la pas ulițele parcului. Desigur, patrupezii sunt bineveniți și ei!

6. Prețurile: Jazz in the Park este unul din cele mai accesibile festivaluri când vine vorba de prețuri, asta fiindcă organizatorii își doresc ca oricine să se poată simți bine. Prețul unui abonament care conține toate activitățile și 40 de concerte este de 475 de lei.

7. Oamenii: Am lăsat ce-i mai important la final. Jazz in the Park are, fără dubii, un public minunat! Se simte în aer prietenia și energia pozitivă a unor oameni care fac parte dintr-o comunitate și care contribuie inclusiv la filmarea aftermovie-ului festivalului.

E ultima dată când vei putea experimenta Jazz in the Park în acest fel. Anul viitor, organizatorii vor schimba anotimpul și formatul festivalului. Deci dacă vrei să vezi parcul toamna, acum e momentul! Intră pe www.jazzinthepark.ro și află mai multe!

Jazz in the Park e un festival special. E amintirea pe care vrei să o ai!