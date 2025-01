Andrei Muraru, după ridicarea vizelor pentru SUA: „Decizia arată cât de puternică a devenit legătura dintre România și Statele Unite”

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, a declarat vineri, în emisiunea LIVE de la Digi24, că „decizia Statelor Unite arată cât de puternică a devenit, în timp, legătura dintre România și SUA.” „Dincolo de beneficiile economice și de securitate, certe, românii care doresc să călătorească în America o pot face de acum mult mai ușor, mai repede și mai ieftin,” a precizat ambasadorul.

„Români de acasă și români din America, Guvernul federal al Statelor Unite tocmai a anunțat oficial că România intră de astăzi în clubul select numit Visa Waiver. Începând cu 31 martie anul acesta, românii pot călători în SUA fără vize. Acesta este, evident, un moment important și fericit pentru toți românii, iar decizia Statelor Unite arată cât de puternică a devenit, în timp, legătura dintre România și SUA. Drumul României euroatlantice a fost pavat cu reușite atunci când România și românii au fost așezați pe primul loc. Acesta este sensul anunțului de astăzi. Dincolo de beneficiile economice și de securitate, certe, românii care doresc să călătorească în America o pot face de acum mult mai ușor, mai repede și mai ieftin. Românii nu trebuie să mai aștepte luni de zile pentru o programare, nu trebuie să mai treacă proba unui interviu și nu trebuie să mai plătească o taxă considerabilă.

De astăzi, drumul în America este mai scurt. România devine prima țară din regiunea Mării Negre care intră în acest program select, iar acest lucru este în interesul promovării cooperării bilaterale și regionale de securitate. Visa Waiver este un sistem bazat pe niște valori importante, respect pentru lege și pentru standarde stricte acceptate la nivel internațional privind securitatea frontierelor. Dar valoarea cea mai importantă este că românii sunt tratați cu demnitate,” a transmis ambasadorul României în SUA.

„În această zi perfectă, mulțumesc românilor, întrucât ei au cel mai mare merit pentru această reușită, pentru că ei au arătat prin opțiunile lor clare că vor să călătorească liber în țara cu care cei mai mulți dintre ei se simt aliniați ca valori. God bless România! God bless America!” a adăugat Andrei Muraru.

România va face parte oficial din programul Visa Waiver din data de 31 martie, a anunțat, vineri, Departamentul pentru Securitate Internă a SUA, după un eveniment programat la Washington D.C., la care au participat Secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Alejandro Mayorkas, şi ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.

Potrivit Ambasadei, Programul Visa Waiver este un parteneriat cuprinzător de securitate între Statele Unite şi ţările desemnate, care permite cetăţenilor acestor state să călătorească în SUA fără viză timp de până la 90 de zile pentru turism sau afaceri. Programul are o importantă componentă de combatere a terorismului şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a migraţiei ilegale, care necesită un schimb permanent de informaţii cu ţările participante, sprijinind în acelaşi timp comerţul si călătoriile în scop turistic sau de afaceri. Programul este administrat de Departamentul de Securitate Internă în colaborare cu Departamentul de Stat. Până în prezent, cetăţenii a 42 de state pot călători în SUA în cadrul programului Visa Waiver. Cetăţenii ţărilor incluse în Programul Visa Waiver care doresc să călătorească în Statele Unite trebuie să se înregistreze în Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) înainte de a se deplasa in SUA şi să îndeplinească o serie de cerinţe de eligibilitate.

Prin aderarea la programul Visa Waiver, cetăţenii români nu vor mai avea de susţinut interviuri la un consulat al SUA, ceea ce face procedura mult mai puţin costisitoare şi consumatoare de timp. Autorizaţia de călătorie care înlocuieşte vizele actuale este valabilă timp de doi ani, are număr nelimitat de intrări/ieşiri din SUA în acest interval, şi poate fi utilizată pentru vizite de până la 90 de zile. Costul unei autorizaţii de călătorie este de 21 de dolari SUA.

